Anuncia el secretario de salud estatal Gabriel O’Shea que el semáforo rojo podría extenderse hasta el 17 de enero

Toluca, Mex.- Debido al aumento de enfermos por Covid-19 en todo el territorio mexiquense, el semáforo de alerta podría extenderse por más tiempo, en caso de que los contagioso reduzcan esta semana, reconoció Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de salud estatal, tras dar banderazo de inicio de las actividades de la Unidad Temporal de Rehabilitación para pacientes no COVID.

El secretario informó que se prevé extender el semáforo rojo hasta el día 17 de enero, debido al incremento de casos COVID-19 y ocupación hospitalaria en la entidad mexiquense.

En su visita a la Unidad Temporal de Rehabilitación para pacientes no COVID, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, Gabriel O’Shea estableció que hasta este lunes, la ocupación hospitalaria en la entidad, por atención de casos positivos al SARS-CoV-2, se encuentra en un 82 por ciento, principalmente en los hospitales Adolfo López Mateos, Nicolás San Juan y los hospitales de Ixtlahuaca y Jilotepec.

’Se puede extender hasta el 17 de enero el semáforo rojo, recordemos que la Federación emite la semaforización los viernes y emitió el pasado viernes para que siga este color, eso lo seguiremos viendo al ritmo de esta semana; lo que es importante señalar es que seguimos teniendo un incremento en pacientes hospitalizados. Se han desacelerado un poco los contagios, pero hemos visto de manera importante que se han acelerado las ocupaciones en nuestros hospitales’, comentó.

Al hacer un recorrido por este lugar aclaró que ahí se dispone de 200 camas, 25 centrales de Enfermería, Farmacia con 245 claves de medicamentos, ropería, vestidor, insumos, equipos de protección personal y equipamiento necesario para la recuperación de los mexiquenses que reciban referencia médica de los hospitales a cargo del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Por su parte, el Gobernador Alfredo del Mazo informó que en el estado de México se sigue reforzando el sistema de salud, ampliando la capacidad hospitalaria que les permita atender el aumento de pacientes que requieren atención médica.

Incluso en el último reporte de contagios, que se dió a conocer, se indica que hasta el momento había 2,852 pacientes hospitalizados en nosocomios del estado de México.

Hasta el momento , según ese mismo reporte, dado por la Secretaría de Salud, se han contabilizado 140,984 casos positivos; 14,502 defunciones. Por tanto, se desglosa que en los 125 municipios hay enfermos contagiados por Covid-19, en algunos más y en algunos menos, pero en tanto en 81 municipios del estado de México es donde los niveles suelen ser más altos, según las estadísticas hay en promedio entre 100 y 4,721 contagiados.

La Secretaría de Salud, siguió advirtiendo esta mañana que » Estamos en máximo de alerta sanitaria, evitemos contagios por Covid_19, no tomes innecesarios y Quédate en Casa» .

Y también piden a familiares de pacientes respetar las medidas sanitarias ante Covid_19, en unidades de salud y hospitales.