Anuncia G20 inyección multimillonaria a economía mundial

Riad. 26 marzo, 2020.- El Grupo de los Veinte (G20) anunció hoy, desde esta capital, la inyección de "más de cinco mil millones de dólares" en la economía mundial para contrarrestar el impacto económico de la pandemia,



Tras finalizar este jueves una videoconferencia extraordinaria, el G20 llamó a los organismos para intensificar el apoyo a naciones emergentes, pues "estamos muy preocupados por los graves riesgos que representa" el virus en África y pequeños estados insulares, señaló el comunicado oficial del grupo .



Aplaudieron la decisión de reprogramar los Juegos Olímpicos de Tokio para una fecha no posterior al verano del 2021, e invitó a que se realicen "como símbolo de resilencia humana".



"Actualmente estamos tomando medidas inmediatas y vigorosas para apoyar nuestras economías...Estamos inyectando más de cinco billones de dólares en la economía global, como parte de política fiscal específica" además de "esquemas de garantía para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros" del coronavirus.



Al asumir el compromiso de "hacer lo necesario para superar" esta crisis, de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras dependencias internacionales, dijeron que no escatimarán esfuerzos para: salvar vidas, trabajos e ingresos, la estabilidad financiera, así como minimizar interrupciones comerciales o medidas en coordinación con la salud.



El G20 buscará satisfacer las necesidades de suministros médicos y garantizar que estos se fabriquen ampliamente "a un precio asequible, equitativo además de impulsar el esfuerzo con el sector privado para medicamentos, diagnósticos y vacunas.



También informaron sobre las evaluaciones que realizarán los ministros de comercio de cada uno de los integrantes para lograr un sistema "libre, justo, no discriminatorio, transparente" que evite "interferencias innecesarias" en los suministros de salud.



El documento parece apaciguar algunos señalamientos realizados a las principales potencias internacionales en los ultimos días por el intercambio de descalificaciones respecto a las respuesta.



Los miembros del grupo son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.