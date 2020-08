Anuncia Gobernador de Sinaloa inicio de clases para el 24 de agosto

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer las fechas del inicio de clases para el siguiente ciclo escolar, siendo el 24 de agosto para educación básica, desde preescolar hasta secundaria, y una ventana desde el 7 al 21 de septiembre para las instituciones de educación media superior (bachillerato) y superior, las cuales continuarán en la modalidad de educación a distancia, es decir, no presenciales, como terminó el anterior ciclo, esto mientras Sinaloa no cambie su semáforo epidemiológico a color verde.



Mediante un mensaje en vivo transmitido en sus redes sociales, el gobernador del estado, acompañado por el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, informó sobre el inicio del próximo ciclo escolar, que contará con una matrícula total de 865 mil 159 alumnos, de los cuales, 131 mil 188 serán de nuevo ingreso a los primeros grados de educación básica.



El gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo hincapié en que las clases continuarán en la modalidad de educación a distancia, sin la presencia de los alumnos en las aulas, pues lo más importante es garantizar la salud y evitar riesgos de contagios del COVID 19.



’En Sinaloa iniciaremos el próximo 24 de agosto todo lo que es la educación básica, para la preparatoria y educación superior será entre el 7 y el 21 de septiembre. Es importante mencionar que regresarán de manera no presencial, no física, porque lo más importante es cuidar y proteger la salud, no están ahorita las condiciones para exponernos por los riesgos que tenemos, es un virus sumamente contagioso, y a pesar que Sinaloa ha venido durante varias semanas a la baja, estamos en color naranja, pero todavía nos falta para estar en color verde, que es cuando podríamos volver físicamente a clases’, precisó.



El mandatario estatal agregó que se mantiene el acuerdo con Televisora Grupo del Pacífico para continuar con la transmisión de los contenidos educativos acordados por la Secretaría de Educación Pública, tal como se hizo en el ciclo ya finalizado, y para el siguiente se buscará también la colaboración de las demás televisoras a fin de tener una mayor cobertura.



Por otra parte, adelantó que el Gobierno del Estado duplicará los recursos para apoyar a los maestros y maestros en la adquisición de computadoras, a través del Fideicomiso de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica, que cuenta con un presupuesto de 2 millones 30 mil pesos, y mediante el cual se otorga estas herramientas tecnológicas a los docentes.



También informó que en esta etapa de pandemia, donde los planteles escolares estuvieron cerrados, su gobierno continuó con su programa de rehabilitación y adecuaciones de dichos espacios, y en ese sentido recordó que durante 2019 y lo que va del 2020 se han invertido 577 millones de pesos para la realización de 628 acciones, en beneficio de 257 mil alumnos de distintas escuelas.



’Para que haya mejores condiciones físicas, terminamos con las aulas de cartón en el estado, estamos habilitando nuevas escuelas en la sierra, donde no había, y en las colonias populares, en los centros urbanos, estamos haciendo una gran inversión que suman los 577 millones de pesos, no es cualquier cifra, es una cantidad muy importante, donde queda patentizada la prioridad que es para nosotros la educación’, dijo.



El gobernador Quirino Ordaz Coppel añadió que el Programa de Uniformes y Útiles Escolares se mantiene para este nuevo ciclo escolar, pues se trata de un gran apoyo para la economía familiar. Al respecto, un total de 800 mil uniformes están listos para ser entregados en los próximos días a los padres de familia, a razón de dos uniformes por alumno, con su paquete de útiles escolares, así como 100 mil pares de calzado para alumnos de preescolar.



A su vez, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, señaló que el pasado ciclo escolar los maestros del estado brindaron certeza y ahora regalarán confianza a todos los sinaloenses.



’Nuestro enemigo a vencer es la deserción escolar, trabajaremos en aprendizajes claves y lo haremos buscando en todo momento salvaguardar las trayectorias de nuestras niñas, niños y jóvenes, de esos casi 900 mil que se integrarán, y de esos 131 mil que ha hecho referencia el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de la mano de la comunidad educativa en cada una de las 5 mil 800 escuelas, privilegiando la autonomía de gestión escolar, y sobre todo la libertad y confianza para nuestros docentes, ya lo hicimos bien en el cierre del pasado ciclo escolar, pero ahora lo haremos mejor’, expuso.



’Primero es la salud’, concluyó Quirino Ordaz en su mensaje.