Anuncia gobernador el cierre de playas y balnearios de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como una medida más, para evitar la propagación del Covid-19, el gobernador de Sinaloa anunció, la noche de hoy miércoles, el cierre de todas las playas, balnearios y centros recreativos del estado.



En una transmisión en vivo, a través de su cuenta en Facebook, Quirino Ordaz Coppel externó que luego de una reunión con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde estuvieron presentes todos los alcaldes de Sinaloa, se acordó no permitir el acceso a los lugares de recreación, para contribuir al no contagio comunitario.



’Se escucharon a los expertos. Hemos decidido cerrar las playas de Sinaloa, loas balnearios, vados y todos los que son los parques recreativos. Tenemos que privilegiar la salud de los sinaloenses. Sabemos que vamos a salir adelante, pero para ello necesitamos hacer un sacrificio, porque estamos frente a un virus muy agresivo y donde los casos han venido creciendo, debemos hacer todo para evitar que sigan incrementándose los casos’, explicó.



Quirino Ordaz subrayó que la decisión no fue nada fácil; sin embargo, se debe privilegiar la salud de las familias sinaloenses, por el contexto que se vive en el mundo, por los efectos del coronavirus.



El Gobernador invitó a los sinaloenses a sumarse a los esfuerzos que se hacen, para frenar el Covid-19.