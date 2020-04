Anuncia Héctor Astudillo apoyos para cuidar empleos y salarios ante el Covid-19

Mientras el gobierno federal finalmente declara al país en emergencia sanitaria, con mil 94 muertos, 28 defunciones y nuevas medidas para contener la propagación de la epidemia, el gobierno del estado de Guerrero anuncia las acciones de apoyo al sector empresarial, para cuidar los empleos y los salarios en este momento de crisis.

Dichas medidas que serán ejecutadas de inmediato, serán posibles por un ajuste realizado al presupuesto de este año, 2020, para poder aplicar estímulos a las empresas, apoyos alimentarios, y la ejecución de un programa para atender contingencias.

Héctor Astudillo está poniendo el interés central en cuidar empleos y a las empresas del estado, por lo que destinará 60 millones de pesos para créditos blancos para la micro, pequeña y mediana empresa a través de Nacional Financiera, así como 200 millones de pesos para hacer frente la emergencia del Covid-19.

Su programa también contempla estabilizar el precio de la tortilla, con la compra inmediata de mil toneladas de maíz para el estado, toda vez que en algunos lugares el precio se ha disparado drásticamente.

Algo que se hace muy necesario y el gobernador lo sabe, es vigilar que los comerciantes abusivos no incrementen sus precios, como algunas tiendas departamentales lo han estado haciendo, por lo que se creará un comité para la vigilancia del abasto oportuno y para el no incremento de los precios de la canasta básica, así como la puesta en marcha de un número telefónico para la defensa de los derechos laborales.

Otra medida es otorgar estímulos por el 50 por ciento durante marzo y abril de este año al impuesto sobre remuneración del 2 por ciento, así como una prórroga para la declaración mensual, y estímulo al cien por ciento durante el mismo plazo al impuesto sobre hospedaje.

Sin duda, el gobernador es uno de los primeros que toma decisiones para apoyar a los empresarios locales, quienes ya están sufriendo las consecuencias económicas por la crisis sanitaria creada por el Covid-19.

Por lo que también ofrecerá la suspensión entre marzo y abril del inicio de las auditorías del sector económico estatal y ampliación hasta el 30 de julio de la vigencia de los estímulos fiscales del impuesto sobre tenencia de derechos de control vehicular del servicio particular y público de transporte.

Esas son algunas de las medidas más destacadas de Héctor Astudillo, quien ha sabido ubicarse entre los gobernadores que más rápido sabe reaccionar ante las adversidades y como el líder que es en el estado, se ha puesto al frente de las acciones para atender las medidas de prevención ante el avance inminente del covid-19.

Justamente por eso es que una y otra vez insiste en su llamado de quedarse en casa, para aquellos que nada tengan que hacer en las calles o sitios de recreo, porque igual les recuerda a la población de que no estamos en periodo vacacional sino en cuarentena.

El Ejecutivo estatal insistió en el llamado a la responsabilidad social y a la unidad en las medidas preventivas, a cuidar a la familia, a los adultos mayores, a nuestros amigos con diabetes, hipertensos, con obesidad y problemas inmunológicos.