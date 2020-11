Anuncia Héctor Astudillo, cancelación de procesiones y fiestas de fin de año

*Un llamado a la unidad, hace Gaspar Beltrán a los trabajadores en paro





Una decisión sin duda difícil, pero finalmente las autoridades harán este lunes el anuncio formal de la cancelación de las procesiones por el festejo de la Virgen de Guadalupe, de las carreras guadalupanas, la Feria de Navidad y Año Nuevo y del tradicional Paseo del Pendón en Chilpancingo.

Esto que puede generar inconformidades, no tienen más propósitos ’que cuidar la salud de los guerrerenses, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores.

’Es una de mis responsabilidades como gobernador y como primera autoridad sanitaria en el estado, con el doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud estatal, transitamos en esa ruta», indicó el Ejecutivo estatal.

Señaló que para él no es grato dar este anuncio ’pero se hace en torno a cuidar la salud de los guerrerenses y de la gran cantidad de visitantes que van al Paseo del Pendón.’

Estas medidas serán publicadas en el Periódico Oficial, informó el mandatario estatal.

Astudillo Flores anunció que también serán canceladas las festividades y carreras guadalupanas, antes y después del 12 de diciembre.

Para poder aplicar estas medidas, el gobernador está coordinando acciones con los obispos de las diferentes diócesis de Guerrero.

Otro anuncio es que los gimnasios podrán laborar únicamente en la disciplina de pesas en lugares cerrados y con un aforo del 30 por ciento.

Respecto a tema de contratación de grupos musicales, tríos, mariachis, bandas, solistas, los establecimientos donde sean contratados podrán tener un aforo del 30 por ciento, asignando un espacio fijo y la garantía de sana distancia y uso permanente de cubre bocas y todas las demás normas continuarán igual con horarios por la noche y aforos en hoteles, restaurantes y playas, puntualizó Astudillo.

Hay que mencionar que Guerrero se mantiene en color Naranja, y que gracias a las acciones del gobernador coordinado con el gobierno federal y los ayuntamientos, no se vive una situación de crisis como otros estados atraviesan, situación que es reconocido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero, Astudillo Flores entiende que no hay que bajar la guardia, pues ’no es suficiente, no podemos pensar que nuestros temas de salud están resueltos, la pandemia continúa y tenemos que seguir trabajando’.

Por eso reconoce a quienes se han cuidado, usan cubrebocas, mantienen sana distancia y a quienes no han colaborado, les pidió que ’entre todos ayudemos para que la pandemia, que es un asunto de carácter colectivo, se atienda de manera colectiva.’

Así que veremos cómo reacciona la población ante estas medidas anunciadas y lo deseable es que sigan realizando las acciones indicadas para seguir cuidando a la familia, y contribuir a la baja del índice de contagios y de fallecidos.

NO SE PODRÁ DAR AUMENTO SALARIAL DEL 20 POR CIENTO ANUNCIA TOÑO GASPAR

Ante el paro de trabajadores del H. Ayuntamiento capitalino y la marcha anunciada para este lunes, el alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán una vez más hizo el llamado a la unidad a los trabajadores del ayuntamiento que se mantienen en paro laboral.

Es cierto que la administración del alcalde perredista ha dado respuesta a las demandas de carácter laboral a los sindicatos, cuya existencia ya no se sabe si afecta o benefician al ayuntamiento, y en esta ocasión que piden el 20 por ciento de incremento, una vez más están fuera de la realidad presupuestaria y menos con las instalaciones tomadas para evitar la recaudación financiera.

Gaspar Beltrán anunció que durante su administración se ha hecho un gran esfuerzo por cumplir con todos los trabajadores, pese a las complicaciones financieras que provoca la pandemia por Covid-19.

Ante eso, mandó un mensaje en redes sociales de la imposibilidad de otorgar un aumento salarial del 20 por ciento que solicitan los paristas y que el único incremento que se hará, es el que la ley establece.

Por lo tanto ’no habrá aumentos salariales a cambio de votos, estamos en temporada de elecciones y quizá en otros tiempos se estilaba hacerlo de esa manera, hoy solamente atenderemos las exigencias que la ley misma nos impone’, aclaró.

Hay que recordar que la mayoría de trabajadores sindicalizados no acuden a labor por el riesgo de que se contagien de Covid-19, pero sí acuden a mantener cerrado el ayuntamiento y se prevé que asistan a la marcha que están convocando para este lunes 23 de noviembre.

Por lo que resulta correcto cuando el alcalde les pide que así como se organizan para protestar, deberían cumplir con sus labores en el ayuntamiento.

Y aseguró que con un edificio ’tomado’ se imposibilita la recaudación y con ello poder tener los recursos necesarios para hacer frente al pago de los compromisos decembrinos’.

Gaspar Beltrán hizo un llamado a la ciudadanía para que también cuestionen a los paristas y no sólo la del alcalde: ’¿qué han hecho este 2020 para servir a la ciudadanía?’, y después agradeció a los trabajadores que pese a la pandemia han seguido laborando sin descanso.

Por ello, el alcalde anunció que va a tener prioridad en los pagos decembrinos, en primer lugar, por los trabajadores que han estado activos en todo momento, en segundo lugar por los que ganan menos (tres mil y cinco mil pesos), en tercer lugar por los que por alguna enfermedad crónica están resguardados en sus casas y finalmente a los que ganan más de cinco mil pesos.

Respecto al pago del predial, Antonio Gaspar explicó que en días pasados el Cabildo aprobó una propuesta recaudatoria para el pago del predial, lo que en este momento lo lleva a solicitar a los trabajadores activos a que ayuden a motivar a todos los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias y de esa manera se pueda cumplir con los salarios a los trabajadores.

De esta manera ha instruido a la directora de Recursos Humanos, Mariana Delgado Adame, para que la segunda quincena de noviembre se pague en efectivo (a través de cajas de cobro) y al mismo tiempo se le entregue a cada trabajador un listado de invitaciones para que las entreguen a los contribuyentes y los motiven a ponerse al corriente en sus pagos, y con ello recaudar los 30 millones faltantes para cumplir a cabalidad con los pagos de diciembre.

Se espera que nazca cierta toma de conciencia de los trabajares paristas y se den cuenta que deben dejar laborar las áreas financieras y recaudatorias.