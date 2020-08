Anuncia Javier Saldaña pase directo en 80 % de las carreras de la UAGro

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán anunció que no se aplicará el examen de admisión en el 80 % de las carreras de la UAGro, por lo cual los aspirantes que obtuvieron ficha en 57 licenciaturas ya tienen asegurado un espacio para el ciclo escolar 2020-2021.



Esta tarde, el rector nuevamente asistió a la conferencia de ’Actualización de datos COVID-19 en Guerrero’ que encabezó el gobernador, Héctor Astudillo Flores; ahí, Saldaña Almazán informó que la UAGro se suma a la política de ’Rechazo Cero’ en el Nivel Superior, que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en todas las universidades del país.



El rector destacó que este año no se aplicará el examen CENEVAL en 57 de 76 licenciaturas de la UAGro, que corresponden al 80 % del Nivel Superior; solo en 19 sí habrá examen por tratarse de carreras con alta demanda y se aplicará los días 27, 28,29 y 30 de agosto con todas las medidas sanitarias y con grupos reducidos para evitar contagios.



Dijo que las carreras del área de la salud como Medicina, Enfermería, Ciencias Químicas y Odontología sí habrá examen; así como en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Fisioterapia, Cultura Física y Deportes, Ciencias Naturales, Arquitectura y Urbanismo; también en las Ingenierías en Computación, Civil, Constructor, Topógrafo y Geomático.



Las otras carreras que sí harán examen de admisión son: Médico Veterinario y Zootecnista en la No. 2; Ciencias de la Educación; Contaduría y Administración; Enseñanza en el Idioma Inglés, Gobierno y Gestión Pública.



Javier Saldaña Almazán informó que los aspirantes que no obtengan un espacio en estas licenciaturas, podrán ser canalizados en carreras afines o cualquiera de su elección donde la UAGro sí tenga espacios disponibles para que no haya ningún joven rechazado.



Ratificó que el siguiente ciclo escolar será virtual e iniciará para el Nivel Superior el lunes 14 de septiembre y que en total, este año la UAGro recibirá a 24 mil 781 estudiantes: 17 mil 75 de Bachillerato y 7 mil 706 de Nivel Superior.



Sobre los casos especiales de las Preparatorias No. 33 de Chilpancingo y la No.13 de Zihuatanejo, el rector de la máxima casa de estudios informó que los aspirantes con promedio de 10 a 9.5 tienen asegurado su pase directo y el resto de los aspirantes, aplicarán solo un examen de diagnóstico.