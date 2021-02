Anuncia Javier Solorio su registro como aspirante a la alcadía de Acapulco

Presenta plan para transformar Acapulco con principios de Morena. Despolitización del gobierno, austeridad y combate a la corrupción sus principales ejes.



Acapulco.- Javier Solorio Almazán, anunció su registro como aspirante a candidato para presidente municipal de Acapulco por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En conferencia de prensa, el síndico con licencia dio a conocer su propuesta de Plan Municipal de Desarrollo, que también presentó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a la hora de su registro.



Afirmó que no sólo cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria, sino que además presentó el plan como un plus para sustentar su aspiración de ser el candidato de Morena en Acapulco.



El doctor Javier Solorio Almazán, dijo que primero aspira ser el coordinador municipal por la defensa de la Cuarta Transformación para después ser el candidato a presidente de Acapulco por Morena.



Enfatizó que Acapulco tiene remedio y tiene futuro, y que el próximo gobierno será ’ejemplo de honestidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. El Acapulco que viene será ejemplo de gobierno honesto’, aseguró.

’Vamos a ganar y vamos a ganar con fama’, adelantó.



Reconoció que Acapulco tiene una deuda con los jóvenes y con los pueblos originarios.



’En Acapulco todo mundo cupo, tanto del país como del extranjero, por lo que el gobierno municipal debe dar herramientas a los pueblos originarios que se vienen de sus comunidades al puerto buscando una mejor calidad de vida’.



Reconoció también la deuda del gobierno de Acapulco con sus mujeres. Afirmó que ’debemos garantizar igualdad de oportunidades, educación, formación laboral y apoyos para la maternidad plena, prevención del cáncer de mama, que es lo que ya hemos estado haciendo durante muchos años’, expresó.



Pagar la deuda con jóvenes, mujeres y salud

Lamentó que en los hospitales públicos de Acapulco más del 80% de los embarazos son de menores de 24 años: ’eso no puede seguir, el municipio tiene que tomar cartas en el asunto’.

Dijo que en los 24 centros de salud existentes en el municipio, ’se brindará la atención primaria del cáncer cérvico-uterino y del cáncer de mama y atención a los enfermos crónicos degenerativos’.



Expresó que apoya a los jóvenes que se manifestaron afuera de las escalinatas del ayuntamiento para exigir el ingreso a la Universidad Autónoma de Guerrero.



El doctor Javier Solorio, señaló que Acapulco está en deuda con los adultos mayores. ’hay en el municipio alrededor de 5 mil personas mayores con enfermedades mentales, vamos a elevar la calidad vida de los adultos mayores’, enfatizó.



Se comprometió a garantizar el acceso universal a la salud en el municipio.



’No podemos hacer nada por el pasado, aunque sí podemos tomar algunas medidas administrativas, pero por el pasado no podemos hacer nada, eso ya no tiene vuelta atrás’, pero dijo que ’tenemos todo para mejorar el futuro, tenemos acapulqueños obesos y desafortunadamente alrededor de 40 mil niños desnutridos en Acapulco, diabéticos, con insuficiencia renal, vamos a transformar la cultura de la salud en el puerto’, adelantó.



Se comprometió a impulsar programas de activación física, deporte escolar y de alto rendimiento. ’Todos los niños, jóvenes y acapulqueños deben estar inmiscuido en un deporte de tierra o acuático’, refirió.

Nuevo modelo de seguridad pública.



Respecto a su propuesta de seguridad, dijo que se instalará el Colegio de Seguridad Pública de Acapulco: ’se ofrecerá a los policías un verdadero plan de vida, ya nunca más se tratará de forma indigna a los de la Secretaría de Seguridad Pública’, por lo que será un honor pertenecer a esta Secretaría.

Aseguró que de los 300 millones de pesos que se van a la corrupción cada año, ’vamos a ahorrarlos y lo vamos a utilizar para potenciar el mercado interno de Acapulco, dando empleos temporales para artistas y a promotores culturales’.



Dijo que establecerá un plan de austeridad, donde se acabarán los gastos superfluos: ’no se rentarán oficinas, no se pagarán celulares ni comidas costosas’.



Informó que tendrá reunión diaria con el gabinete de seguridad, como lo hace el presidente de México: ’nosotros no vamos a mandar enviados al secretario de seguridad, vamos acudir nosotros’, dijo.



De la misma forma indicó que tendrá reuniones de gabinete todos los días y reuniones con los diferentes sectores del municipio.

Despolitizar el gobierno

Garantizó que ’se van a despolitizar las direcciones de Acapulco, nada de que el doctor hizo acuerdo con cierto grupito político para que se lleven Sedesol, que después andan mal utilizando los programas municipales’.

Aseguró que nunca lo van a ver haciendo acuerdos con políticos corruptos, ’los únicos acuerdos son con la gente, con el pueblo’.

Dijo que se les darán reconocimiento a los ciudadanos, que habrá una intensa actividad cultural y cívica en Acapulco y ’eso lo hemos demostrado no solamente desde que estamos en las sindicatura, sino desde hace mucho tiempo atrás’.

Dio a conocer que el plan municipal presentado al CEN a la hora de su registro, tiene 7 ejes estratégicos, los cuales irá desarrollando cada semana a través de conferencias de prensa.

1. Acapulco seguro y en paz

2. Acapulco con desarrollo económico y empleo

3. Acapulco con turismo competitivo, sustentable e incluyente

4. Acapulco justo con oportunidades para todos

5. Acapulco con servicios públicos accesibles y eficientes

6. Acapulco con gobierno democrático y empoderamiento ciudadano

7. Acapulco con finanzas fuertes y austeridad republicana

El doctor Javier Solorio convocó a todos los acapulqueños a unirse a este movimiento para transformar Acapulco. Aseguró que Acapulco tiene remedio pero no con los políticos charlatanes y corruptos de siempre, sino con medidas disruptivas y sobre todo con la participación y empoderamiento del pueblo.