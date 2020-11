ANUNCIA MIGUEL TORRUCO LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA ’CARRERA DE LA RUTA DEL PESCADO DE MOCTEZUMA’

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunció oficialmente la realización de la Segunda Edición de la ’Carrera de la Ruta del Pescado de Moctezuma’, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2021.

Acompañado por Ernesto Rivas, presidente de la empresa Altius, el titular de Sectur señaló que la competencia tiene como objetivo difundir y promover, tanto a nivel nacional como internacional, esta atractiva ruta.

Sostuvo que, inspirada en la leyenda de los painanis que llevaban pescado fresco al emperador Moctezuma desde las costas de Veracruz hasta Tenochtitlán, el trayecto permite a los turistas aprender de su entorno natural, social y cultural, a través de experiencias directas con las comunidades que visitan.

’Aquí aprovecho para agradecer a la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma, su apoyo para la validación de criterios pedagógicos, educativos, históricos y culturales’, externó.

Este proyecto, diseñado con la visión de un turismo sostenible, comunitario, indígena y de naturaleza, involucra a seis entidades federativas: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México; 26 municipios; los Pueblos Mágicos de Papantla y Zozocolco, en Veracruz; Cuetzalan, Zacatlán y Chignahuapan, en Puebla; Tlaxco, en Tlaxcala; así como San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, en el Estado de México.

Asimismo, cinco Patrimonios de la Humanidad: la zona arqueológica El Tajín; el Ritual de los Voladores; el Acueducto del Padre Tembleque; Teotihuacán; y el Templo Mayor, como parte del Centro Histórico de la Ciudad de México. Además de cinco diferentes ecosistemas y comunidades totonacas, nahuas y otomíes.

El secretario Torruco Marqués precisó que el gran detonante de esta ruta es la carrera de caminata, pedestre y de ciclismo, cuya primera edición se llevó a cabo en marzo pasado con la participación de mil 700 competidores provenientes de veinte estados de la república y países como Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Alemania y Francia, que generaron una derrama económica de 26 millones de pesos.

’Esta segunda edición, en la que los competidores recorrerán 271 de los 403 kilómetros con que contará la ruta en su totalidad, genera una gran expectativa, a pesar de la pandemia que estamos enfrentando, ya que en la nueva normalidad se prevé que los turistas se desplacen hacia destinos de naturaleza, con actividades al aire libre. Por tal razón, esperamos que ahora la participación sea mayor que en la primera’, dijo.

También resaltó la labor participativa de las comunidades indígenas y de los tres órdenes de gobierno, que han trabajado unidos para la planeación, organización, diseño, implementación y operación del proyecto; así como el apoyo recibido tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Añadió que actualmente el Canal Once de televisión está editando ocho programas de la primera serie ’México Renace Sostenible’, en los que destaca la implementación de mejores prácticas para el turismo por parte de los ocho Pueblos Mágicos que conforman la ’Ruta del Pescado de Moctezuma’.

Igualmente, informó que ya se tienen listos diez libros-guía, impresos y digitales, sobre diversos sitios turísticos que integran esta ruta, como Cuetzalan, Acolman, Zacatlán y Tlaxco, entre otros, todos escritos desde las comunidades, en el marco del proyecto ’Cronistas del Renacimiento Mexicano’.

El titular de Sectur agradeció también a Ernesto Rivas, coordinador de la carrera, toda la labor desempeñada en favor de este proyecto.

Por su parte, Gemma Santana Medina, directora de la Coordinación de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia, afirmó que esta segunda edición de la carrera es resultado de la creación de alianzas estratégicas, uno de los objetivos de la Agenda 2030, que va a dar una visión para generar bienestar en las personas y reactivar la economía de los Pueblos Mágicos por donde cruzará la competencia.

’Los invito a seguir cambiando el paradigma del sector turístico, como lo están haciendo, apostando por un turismo de natura e incluyente. No olvidemos que un sector turístico sostenible ayuda a preservar los bienes del patrimonio natural y cultural del que depende, empodera a las comunidades, genera oportunidades comerciales y fomenta la paz y la comprensión intercultural’, aseveró.

Hanna Woloski Álvarez, secretaria técnica de la Coordinación y Gestión Interinstitucional de la Oficina del Secretario de Educación Pública, externó que ’a través de este proyecto podemos impulsar el tema de la historia y de la nueva pedagogía, y fomentar estos aprendizajes de otra manera para poder llevar entre los participantes, a todo México, un poquito de lo que tenemos en este país’.

Finalmente, Ernesto Rivas Butcher, director de Altius, expuso que la primera edición de la carrera superó todas sus expectativas en cuanto a inscripciones, ambiente y participación de la gente.

Subrayó que saben las condiciones que se viven a nivel mundial, por lo que todo el evento transcurrirá bajo los protocolos más altos de seguridad y sanidad posibles.

’La carrera no es un maratón en que miles de gentes salen corriendo juntas; aquí salen escalonadas y en grupos de máximo diez personas separadas. Y al estar en las comunidades, lo harán obligatoriamente con cubre bocas’, precisó.

Por último, indicó que todos los detalles se pueden consultar en la página: pescadodemoctezuma.com, para quienes estén interesado en formar parte de esta gran carrera.

En el evento también participaron las y los titulares de las Secretarías de Turismo de los estados involucrados: Xóchitl Arbesú Lago, de Veracruz; María Vanessa Barahona de la Rosa, de Puebla; Marcela González Salas y Petriccioli, del Estado de México; Edith Anabel Alvarado Varela, de Tlaxcala; Carlos Mackinlay Grohmann, de la Ciudad de México; y Eduardo Javier Baños Gómez, de Hidalgo.

El Turismo No Es Frivolidad

Sino El Sustento De Disfrutarlo

Saludos Amigos Turisteros