Anuncia Pablo Amílcar Sandoval que buscará candidatura de MORENA a la gubernatura de Guerrero

Tras manifestar que está satisfecho con el trabajo que realizó al frente de la delegación Federal en Guerrero, donde se logró construir un padrón de un millón 425 mil personas, que en conjunto con los demás programas federales lograron casi 2 millones 300 mil beneficiarios de programas sociales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció que esperará que Morena emita la convocatoria para elegir candidato a gobernador de Guerrero para inscribirse y poder participar.



En entrevista, el diputado local con licencia no descartó que Morena estatutariamente pueda construir una candidatura de consenso, o en su caso irse a encuesta o bien una mezcla de ambos para elegir al próximo abanderado.



Este domingo, el Partido Morena instaló su Consejo Nacional donde los órganos internos emitirán las convocatorias y lineamientos para elegir a los abanderados de las 15 gubernaturas que se disputarán en el país y las condiciones de la política de alianzas.



En ese tenor, en entrevista el ex delegado federal comentó: ’Yo ya fui candidato a la gubernatura y me siento muy orgulloso de haber asumido esa responsabilidad en el principio de Morena; pero ahora veremos, se emitirán las convocatorias en Morena nacionalmente y nosotros estaremos atentos, porque obviamente, también las convocatorias definen cosas, definen perfiles, definen la posibilidad de participar y si se dan las condiciones ahí estaremos" refirió.



Expresó que confiaba en la dirección que marcará la dirigencia nacional con su líder Mario Delgado, con quién dijo tiene una buena relación y reconoció el trabajo que realiza a marchas forzadas por la unidad y dirección de Morena; en este sentido confió en que se den las condiciones en Guerrero, ya que ’tendremos nuevos escenarios políticos’.



Agregó que se tiene que analizar de forma autocrítica los casos de Hidalgo y Coahuila; pero también el tema de la pandemia que ha hecho que baje la participación ciudadana.



Pablo Amílcar Sandoval, indicó que se debe esperar que las autoridades electorales y sanitarias dicten las medidas en cuanto a campañas, precampañas y elecciones con el fin de que participe la gente.



’Lo importante es que haya un flujo masivo a las urnas porque esto garantizará que funcione nuestro sistema democrático y que garanticemos un proceso pacífico y democrático en Guerrero, creo que están todas las condiciones de que podamos tener un proceso pacifico electoral’ refirió