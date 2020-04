Anuncia Presidente decreto para proteger adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de marzo de 2020.— El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la población a respetar las instrucciones y medidas sanitarias por la fase 2 de la pandemia del nuevo coronavirus Covid 19 en México.



Durante la conferencia matutina de este martes, el Jefe del Ejecutivo anticipó que firmará un decreto para que tanto en el sector público como en el privado, se le den permisos con goce de sueldo y todas las prestaciones a los adultos mayores, con la finalidad de que puedan permanecer en sus hogares y no exponerse a contagios, al ser un sector más susceptible.



’Independientemente del decreto ya estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios’, aseveró en el Salón Tesorería. Detalló que Carlos Slim, quien encabeza Grupo Carso, se comprometió en mantener los empleos de las personas de la tercera edad, y se lo hizo saber.



’Los que tengan problemas de diabetes, hipertensión, padecimientos renales, mujeres embarazadas que se cuiden, a sus casas, pero quiero repetir: a cuidar a los adultos mayores en nuestras casas, la familia que se organice para cuidar a los adultos mayores’, convocó el Primer Mandatario.



López Obrador enfatizó que este proceso ante la pandemia debe tratarse con los grupos vulnerables, ’con mucho cariño, con mucho amor’. Convocó a los gasolineros para que no abusen porque no puede costar más de 17 pesos por litro el combustible, ante la caída de los precios del petróleo, con lo que se evita repercutir más en la economía de las familias del País.



Exhortó a los mexicanos a que se informen en los canales oficiales, con los expertos del Gabinete de Salud que basan sus instrucciones en información técnica y científica, para evitar la propagación de rumores.



Fuente: Quadratín