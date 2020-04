Anuncia Quirino el cierre de todos los hoteles para contener el COVID 19

www.reporterohd.mx







Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer que a partir de mañana miércoles 1 y hasta el 30 de abril se cerrarán todos los hoteles de Sinaloa, que totalizan 532 hoteles con una capacidad de 22 mil 700 cuartos, con el propósito de impedir el contagio del COVID 19, decisión que se tomó luego de una videoconferencia que sostuvo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y todos los gobernadores del país.



A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que ante la proximidad del periodo de asueto de Semana Santa, se tomó la decisión de cerrar los hoteles para impedir la importación de más casos de Coronavirus a Sinaloa.



Ordaz Coppel emitió este mensaje al pueblo sinaloense acompañado por el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; y por el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, minutos después de sostener la videoconferencia, en la cual también estuvo presente el canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.



’La decisión que hemos tomado es suspender temporalmente los hoteles, durante un mes para evitar mayores contagios; este virus es muy contagioso, en esta Semana Santa viene mucha gente de fuera, de otros lugares, y tenemos que evitar una propagación rápida’, precisó.



Ordaz Coppel recalcó que lo más importante es la salud de la población, pues el cuidarse uno mismo es cuidar a su familia y es cuidar a la comunidad. ’Por eso tenemos que ser muy precavidos, atender las recomendaciones que hacen las autoridades de Salud, nosotros estamos totalmente en línea y de la mano con el Gobierno Federal, pues algo muy importante es que haya una sola estrategia, necesitamos estar muy unidos, yo estoy seguro que vamos a salir adelante, fortalecidos, pero para poder lograr eso necesitamos ahorita hacer un esfuerzo importante, es un sacrificio muy fuerte pero sería peor no hacerlo, el daño sería más grande y por más tiempo’.



El gobernador del estado reconoció el esfuerzo que hace la sociedad sinaloense al atender el llamado de quedarse en casa, pues hay menos gente circulando en las ciudades, pero es necesario reforzar mucho más esas acciones, evitar las aglomeraciones y sobre todo no hacer caso a las noticias falsas o rumores que circulan en las redes sociales, pues han creado mucha psicosis.



’Sí, tenemos que ser firmes, pero debemos tener también serenidad, no caer en compras de pánico, sino lo que es muy importante es resguardarse, protegerse, cuidar mucho a nuestros adultos mayores, a las mujeres embarazadas, porque ellos necesitan mucho nuestra atención; cuidémonos todos, y vamos a salir a salir adelante’, concluyó.