Anuncia Semov cierre de sus módulos y oficinas para prevenir riesgos de contagio ante COVID-19

• Afirman que no habrá sanciones en caso de trámites pendientes y las licencias no perderán vigencia.



• Mantendrán operativos de vigilancia de sanitización en autobuses, micros, camiones y taxis.



• Gestionarán campaña de vacunación contra la influenza para operadores de transporte público.



Ecatepec, Estado de México, 22 de marzo de 2020. El Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, anunció el cierre al público de todos los módulos y oficinas de esta dependencia, a partir del lunes 23 de marzo y hasta el próximo 20 de abril, como una medida adicional para prevenir riesgos de contagio del CONVID-19.



El funcionario mexiquense explicó que, en este periodo, no habrá sanciones para los transportistas que tengan trámites pendientes, así como tampoco perderán vigencia las licencias de conducir de los operadores ni las de uso particular.



Martínez Carbajal explicó que, en concordancia con las políticas aplicadas por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para disminuir los efectos de COVID-19, personal de Movilidad continuará con los operativos de sanitización en las unidades de transporte público de mediana capacidad.



Agregó que también verificarán que los operadores hayan seguido las indicaciones de limpieza con agua, cloro y jabón, establecidas por la Secretaría de Salud.



En concordancia con los acuerdos asumidos con los integrantes del Consejo del Transporte del Estado de México, el titular de Movilidad dio a conocer que gestionará la implementación de una campaña de vacunación contra la influenza para los operadores en las 32 regiones en que se divide la entidad.



Respecto al cierre de módulos y oficinas de la Secretaría de Movilidad, Martínez Carbajal exhortó a los servidores públicos de la dependencia a su cargo a que permanezcan en sus domicilios, sin realizar actividades sociales o al aire libre, continuando con las labores de trabajo en casa.



Se dará prioridad de suspensión de actividades a mujeres embarazadas, lactantes y con hijos, así como al personal que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa o sea adulto mayor, tal y como lo recomiendan las autoridades sanitarias.



Puntualizó que, debido a la importancia, característica y urgencia de actividades, algunos servidores públicos podrán trabajar en módulos, oficinas o en campo, sobre todo para vigilar que se cumplan las normas de sanitización de unidades y velar por un transporte ordenado durante este periodo.



Asimismo, el titular de la Semov notificó que suspenderán las reuniones con los empresarios del transporte en tanto dure la contingencia por el COVID-19, para lo cual se habilitó un chat a fin de mantener permanente comunicación y determinar las acciones emergentes que habrán de seguirse durante este tiempo.



De manera destacada, Martínez Carbajal reconoció la solidaridad del gremio con las medidas adoptadas desde el Gobierno del Estado de México para prevenir el contagio del Coronavirus.



Reiteró que ante cualquier duda o sospecha de sintomatología de algún operador o usuario puede comunicarse al número telefónico 800-900-3200, donde recibirán asesoría al respecto.