Anuncia Tomás Hernández obra pública en la localidad de Arroyo de Limón, en San Marcos

En reunión con habitantes de la comunidad de Arroyo de Limón, el Alcalde Tomás Hernández Palma, junto al señor Domingo Valdivia Ramírez, Presidente Municipal Suplente, dieron a conocer que en próximos días iniciaran los trabajos de construcción del techado; un espacio de usos múltiples que beneficiara a la localidad en general.



Luis Alberto Gallardo Guatemala, Comisario Municipal, señalo que esta ha sido una obra de beneficio colectivo que ayudara en mucho a los jóvenes y niños de este poblado, pues contaran con un espacio digno y seguro para realizar sus actividades deportivas.



Agregó Gallardo Guatemala, que, en este año en su localidad se han beneficiado con la apertura de caminos saca-cosechas facilitando la vialidad durante el presente temporal de lluvias.



’ Ya no hay necesidad de sacar nuestras cosechas al hombro o con animales, porque ya tenemos nuevos caminos y en próximos días nos llega la obra del techumbre, reconocemos el trabajo del Licenciado Palma y del amigo Domingo Valdivia; esperamos que nuestro Presidente no deje de ayudar a los pueblos, que siga trabajando duro como hasta ahorita y sabe que en Arroyo de Limón es bien querido’ comento Luis Alberto Gallardo.



En su intervención, Tomás Hernández Palma, dio a conocer que durante esta administración se han apertura do 22 kilómetros de caminos saca-cosecha y se han rastreado en su totalidad todos los accesos rurales, esto con la finalidad de que cada vez sea mejor la vialidad y en las comunidades.



Finalmente, maestros de la escuela telesecundaria agradecieron la construcción del techado que beneficia directamente al sector educativo, pues los jóvenes podrán ejercitarse y practicar deporte.



’Reciba el agradecimiento de todos el personal de telesecundaria de Arroyo de Limón, quienes reconocemos su trabajo y el cariño que le tiene a esta comunidad, donde cuenta con amigos sinceros, cuente con toda nuestra solidaridad también y esperamos que más obra sigan llegando a la población’ concluyo la Profesora Leopoldina Cruz.