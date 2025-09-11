Anuncia alcaldesa de Chimalhuacán la feria que hace honor al labrado en cantera

En conferencia de prensa realizada en el Museo Chimaltonalli, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, anunció los detalles de la Feria Metropolitana Chimalhuacán (FEMECHI) 2025, que se llevará a cabo del 1 al 12 de octubre en el Recinto Ferial.



La Feria ofrecerá una amplia gama de actividades para la población, entre las que destaca el concurso de labrado en cantera como eje central, un pabellón gastronómico con 170 espacios, un pabellón artesanal con más de 70 expositores, el Foro de Eventos Masivos con presentaciones de artistas internacionales, así como actividades en el Teatro del Pueblo, exposiciones, un foro cultural, una granja interactiva, juegos mecánicos y dinámicas impulsadas por el Planetario Digital, con el propósito de incluir opciones para toda la familia.



La presidenta municipal Xóchitl Flores resaltó que este evento tiene como principal objetivo rendir homenaje a la herencia milenaria del labrado en cantera, arte y tradición que preservan y enaltecen las maestras y maestros canteros del municipio.



En esta edición participarán 50 maestros canteros y canteras, quienes recibirán un apoyo económico de seis mil pesos para cubrir gastos durante el concurso de labrado en cantera.



Además, las personas ganadoras obtendrán premios en efectivo: 60 mil pesos para el primer lugar, 40 mil para el segundo y 20 mil para el tercero.



La alcaldesa detalló que la inauguración oficial se realizará el 2 de octubre al mediodía y se espera una afluencia de 200 mil visitantes durante los 12 días de actividades.



Destacó que la seguridad y tranquilidad de los asistentes estará garantizada con un robusto operativo de las policías municipal y estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por monitoreo en tiempo real mediante el C4 y con circuito cerrado de video dentro de la FEMECHI.



Flores Jiménez señaló que la Feria es organizada exclusivamente por el gobierno municipal y tendrá precios accesibles en el Foro de Eventos Masivos, donde se presentarán artistas de talla internacional como La Arrolladora, La Adictiva, Luis Ángel ’El Flaco’, El Fantasma, Pequeños Musical, Cuisillos, Conjunto Primavera, Ana Bárbara, entre otros, con boletos de 100 pesos en zona general y 500 pesos en zona VIP.



El evento contará con un pabellón artesanal con más de 70 expositores de productos hechos a mano, priorizando a artesanos del municipio y de regiones cercanas, quienes accederán a la Feria de forma gratuita y resaltarán la riqueza y diversidad de las ramas artesanales que promueve el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM).



También habrá un pabellón gastronómico con 170 espacios donde se ofrecerá comida popular, tradicional y regional a precios accesibles.



El cronista municipal, Israel Higinio Calderón Ramírez, mencionó que, bajo la coordinación de la Dirección de Turismo, se llevarán a cabo tres exposiciones y un foro cultural con presentaciones de libros, ponencias y participación de académicos y expertos en temas culturales.



Recalcó que desde 2023 se rescató el carácter cultural y artesanal del evento, esencias de la Feria Metropolitana.



La directora de Turismo, María Elena Luján Calderón, añadió que la Feria también contará con actividades del Planetario Digital, respaldadas por la UNESCO y la Asociación Astronómica Nacional, donde se impartirán conferencias, talleres y actividades con el objetivo de acercar más conocimiento sobre los astros a la población.



La directora de Cultura, Guadalupe Isabel Reynoso Flores, destacó que el Teatro del Pueblo será un punto clave en el evento, con la participación de más de 100 jóvenes artistas chimalhuaquenses, con lo cual se exaltarán las actividades culturales y artísticas locales para disfrute de los asistentes.



Finalmente, el despliegue de elementos de seguridad en la FEMECHI se ajustará a los horarios de mayor afluencia. Inicialmente, 70 agentes estarán activos de 10:00 a 18:00 horas para vigilar pabellones, el teatro del pueblo, las atracciones mecánicas y los accesos principales. A partir de las 18:00 horas, el personal se reforzará con 30 elementos adicionales, sumando un total de 100 agentes en las instalaciones.



Para los eventos masivos, como los bailes, se destinará un equipo fijo de 100 elementos a partir de las 19:00 horas, con la posibilidad de aumentar hasta 100 más, según la magnitud de cada evento. La vigilancia en las inmediaciones de la feria se realizará con patrullas y motopatrullas.



En materia de tránsito, 50 elementos se encargarán de la movilidad vehicular y la seguridad de los peatones en las calles aledañas. Para reforzar el perímetro exterior del recinto, se contará con el apoyo de la policía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes colaborarán según su disponibilidad de personal.