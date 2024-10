Anuncia Azucena Cisneros jornada de regularización para empresas

Ecatepec, Méx.-Al asistir a la sesión mensual de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), ante unos 280 empresarios, la presidenta municipal electa, Azucena Cisneros Coss anunció que al inicio de su gobierno realizará una Jornada de Regularización para empresas, además de que pondrá en marcha un programa de bacheo en zonas industriales en conjunto con el sector.





La alcaldesa electa subrayó que lo que ha ocurrido en Ecatepec tiene corresponsabilidad de todos los sectores y ciudadanos, porque se llegó a un punto cero, donde ya no hay manera de ir hacia atrás, ya se tocó fondo y es momento de unir esfuerzos para transformarlo.





’Sabemos de lo que adolecen porque también lo vivimos, el 97 por ciento de la gente dice que preferiría no vivir en Ecatepec, pero no tenemos opción, la única es levantar el municipio y eliminar tantos estigmas que hay de inseguridad, y de baches que se acumulan’, advirtió.





En su intervención, el director general de la UNIDEM, Francisco Cuevas Dobarganes solicitó a la alcaldesa electa atender el grave problema de bacheo en las nueve zonas industriales del municipio como Parque Industrial Xalostoc, Urbana Ixhuatepec, Rústica Xalostoc, Esfuerzo Nacional, Santa Clara, Cerro Gordo, Tulpetlac y Jajalpa.





Detalló que en estas zonas industriales hay al menos 50 cuadras en grave deterioro que afecta el traslado de mercancías y genera inseguridad para empleados, transportistas y proveedores, por lo que solicitaron un programa de bacheo con la colaboración del sector industrial que aportaría materiales.



Adicionalmente, Roberto de Antuñano, empresario ecatepense refirió que urge un cambio de la imagen urbana en el municipio, porque hoy existe mucho desorden, los espacios públicos están abandonados y deteriorados, y si ciudadanos o empresarios quieren limpiar o arreglar, se les criminaliza, ya que los detienen y cobran multas por más de 3 mil pesos, por lo que solicitó se organicen jornadas de limpieza en los primeros 100 días de gobierno, en conjunto con empresas, ciudadanos y que se difundan.





También los empresarios demandaron jornadas de regularización porque más del 90 por ciento están fuera de norma, con algún documento faltante, debido a que en los últimos años no se atendió este tema, ni se entregaron licencias de funcionamiento.





En este sentido, la alcaldesa electa Azucena Cisneros informó que en los primeros meses de su gobierno se hará la Jornada de Regularización para que las empresas se pongan en orden, por lo que en breve comenzarán mesas de trabajo en la materia y para establecer rutas de trabajo para el bacheo de zonas industriales, y a partir del 1 de enero se iniciarán el mejoramiento de la imagen urbana.





Ante la inquietud de los empresarios sobre las sanciones que establece el Bando Municipal, Cisneros informó que este documento tendrá una reforma profunda, y principalmente se eliminaron artículos que criminalizaban a ciudadanos y empresarios, y ya no será necesario contar con permisos para la poda de árboles o para pintar fachadas.





Afirmó que en materia de seguridad se atenderá con un modelo de proximidad social, y no habrá tolerancia a la corrupción e impunidad de los uniformados, porque es momento de cerrar filas con los ciudadanos, sin colores partidistas, porque se gobernara para todos, y con total respeto al presupuesto público.





Además anunció que en breve entablarán reuniones con los titulares de la Secretaría de Movilidad, de Desarrollo Económico, con el Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Cdmx, Alejandro Encinas y con el Secretario de Desarrollo Económico del gobierno Federal, Marcelo Ebrard para atender las peticiones del sector industrial.





La alcaldesa electa manifestó que Ecatepec ya está entrando en una nueva etapa de aterrizar acuerdos y compromisos mutuos, como parte de la prosperidad compartida con todos los sectores, porque será la única forma de sacar adelante al municipio de tanto rezago y abandono.