Anuncia DIF Nezahualcóyotl prueba de detección de VPH gratuitas

Con el fin de prevenir o detectar lesiones o enfermedades que puedan convertirse en cáncer de cuello uterino, el DIF municipal de Nezahualcóyotl realizará el próximo lunes 5 de agosto en sus instalaciones principales, ubicadas en Aviación Civil S/N, Colonia Vicente Villada, la ’Jornada Mujeres Saludables’, en la que se realizarán citologías, pruebas de VPH, exploración mamaria y entrega de anticonceptivos de forma totalmente gratuita, así lo informó la directora general Claudia Mónica Pérez.



La funcionaria detalló que la detección temprana de lesiones o células anómalas en el cuello uterino, o en su caso, la presencia del Virus del Papiloma Humano, es de suma importancia para comenzar un tratamiento adecuado y evitar que se conviertan en un problema más grave, por lo que exhortó a las mujeres a aprovechar la jornada que comenzará en punto de las 9:00 de la mañana en el área de vacunas del DIF municipal.



Claudia Mónica Pérez indicó que, para acceder a estos servicios, las asistentes deben cumplir con los siguientes requisitos: no estar en periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes del examen, no haberse aplicado ningún medicamento vía vaginal 48 horas antes y presentar copia de su CURP.



Destacó además que, en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se conmemora cada 3 de agosto, se llevará a cabo también la entrega de métodos anticonceptivos gratuitos, entre ellos: parches, pastillas, preservativos masculinos y femeninos, implantes, dispositivo intrauterino de cobre (DIU) y pastillas de emergencia, con el fin de prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.



Afirmó que la jornada busca promover la salud y el bienestar de las mujeres, facilitando el acceso a los servicios médicos preventivos esenciales con el objetivo no solo de brindar atención médica de calidad, sino también de educar a las mujeres sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, proporcionándoles además herramientas valiosas para mantener un estilo de vida saludable.



Finalmente, la directora general Claudia Mónica Pérez reiteró el compromiso del DIF municipal de Nezahualcóyotl de trabajar a favor de la salud integral de toda la comunidad y animó a todas las mujeres a aprovechar esta gran oportunidad.