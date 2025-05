Anuncia GEM nuevas fechas para el prerregistro de los programas ’vvienda para el bienestar’ y ’mi primer hogar’

SAN ANTONIO LA ISLA, Estado de México. – La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) informa que el prerregistro a los programas de desarrollo social ’Vivienda para el bienestar’ y ’Mi primer hogar’ se realizará del 9 de junio al 8 de julio de 2025.



El Imevis operará y coordinará el prerregistro a través de la página programasimevis.edomex.gob.mx, de acuerdo con la siguiente calendarización por letra inicial del primer apellido de los interesados:





Letra inicial del primer apellido Fecha de registro

A-B 9 y 10 de junio de 2025

C 11 y 12 de junio de 2025

D-E-F 13 y 16 de junio de 2025

G 17 y 18 de junio de 2025

H-I- J-K-L 19 y 20 de junio de 2025

M 23 y 24 de junio de 2025

N-Ñ-O-P-Q 25 y 26 de junio de 2025

R 27 y 30 de junio de 2025

S-T 1 y 2 de julio de 2025

U-V-W-X-Y-Z 3 y 4 de julio de 2025

Rezagados 7 y 8 de julio de 2025



El Instituto precisó que no varían los requisitos de la convocatoria publicada en http://imevis.edomex.gob.mx, lo único que se modifica es el calendario de prerregistro, por lo que, ante cualquier duda, se pone a disposición el teléfono 722 276 55 50, extensiones 158 y 225.



Al respecto, el Gobierno del Estado de México reitera su compromiso con el bienestar de las familias mexiquenses y agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas modificaciones, en respeto a los procesos electorales que se están desarrollando.



Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales del Instituto, @IMEVISEdomex en Facebook, Instagram y X, que serán la vía oficial para dar a conocer actualizaciones sobre los programas.