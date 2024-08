Anuncia presidenta de Chimalhuacán mayor inversión en educación en su próxima administración

Al inaugurar el Ciclo Escolar 2024-2025 en la Escuela Secundaria Oficial 0849 ’Alfonso Reyes Ochoa’, ubicada en el Barrio Carpinteros, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, garantizó más inversión en educación este año y en su próxima administración municipal (2025-2027), a fin de apoyar a las familias y al sistema escolar a formar ciudadanas y ciudadanos cada vez mejor preparados en beneficio propio y de su comunidad.



La Presidenta de Chimalhuacán recordó que además de entregar apoyos económicos a madres y padres de familia como parte del programa municipal ’Transformando la Educación con Igualdad’ –creado en su gobierno para ayudar en los gastos por el inicio de clases– su administración también canalizó grandes sumas para la construcción de infraestructura en diversas escuelas del municipio, como en este caso más de dos millones de pesos para la construcción de un arcotecho en el patio central de la institución en cuestión.



Bajo la sombra protectora de la techumbre –donde la comunidad académica ya realiza ceremonias cívicas, así como actividades deportivas, recreativas, entre otras– la mandataria local comprometió más inversión millonaria para adecuar y modernizar más escuelas, lo cual incluirá la construcción y renovación de baños, salones y arcotechos en las áreas de impartición de Educación Física.



Aunque se dijo contenta por los logros de su administración en materia educativa, en particular por los apoyos entregados en poco tiempo a un gran número de familias –también gracias al respaldo del Gobierno Federal–, Xóchitl Flores consideró necesario realizar un mayor esfuerzo, lo cual es básico para lograr un municipio más justo y próspero.



Asimismo, Flores Jiménez enfatizó que el programa municipal ’Transformando la Educación con Igualdad’ no es un esfuerzo aislado, sino parte integral del compromiso de hacer realidad la Cuarta Transformación en Chimalhuacán, por lo que tanto los apoyos como las inversiones continuarán este año y los siguientes de su próxima administración, en aras de ofrecer una educación más funcional y de calidad.



La titular de la Dirección de Educación del municipio, María del Pilar Piña Trejo, ilustró la magnitud de este esfuerzo al precisar que en el municipio operan 599 escuelas de educación básica con un total de 136 mil 568 alumnos de preescolar (21 mil 400), de primaria (80 mil 308) y de secundaria (34 mil 860).



Al igual que la Presidenta Flores Jiménez, la directora de Educación del municipio exhortó a todos los estudiantes a ser cada vez mejores, incluso a pesar de los errores, siempre y cuando aprendan de ellos y no los repitan, sobre todo si cuentan con el respaldo de sus madres y padres, de autoridades educativas y del Gobierno Municipal de Chimalhuacán. También, ambas funcionarias desearon éxito a maestros y alumnos, al tiempo que conminaron a los jóvenes a corresponder al empeño diario de sus familias, quienes trabajan por su educación y les dan lo necesario.



En su discurso, la directora de la Secundaria ’Alfonso Reyes Ochoa’, Graciela Elena Valencia Ramos, reconoció y agradeció el compromiso de la Alcaldesa Flores Jiménez con la niñez y la juventud chimalhuaquenses, ’ejemplo de lo cual es la dignificación de este espacio para mejorar la educación y el desarrollo, lo que la comunidad siempre tendrá presente’.



Al término de la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso y de la presentación de la plantilla docente, la Presidenta Municipal encabezó una entrega simbólica de libros y ’kits’ con artículos escolares. Los estudiantes, padres y madres de familia, así como las autoridades educativas, reconocieron la administración de la Presidenta Xóchitl Flores con aplausos y arreglos florales.



Acompañaron a la Presidenta Municipal en esta ceremonia el Primer Síndico Municipal, Faustino Méndez Lázaro, y otros integrantes del H. Ayuntamiento. Por parte de las autoridades educativas, asistió el Supervisor de la Zona Escolar S141, Miguel Hernández Domínguez.