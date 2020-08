Anuncian que 1|40 nuevas Universidades llevan un avance de más del 60 por ciento

+Ya casi listas 140 nuevas universidades



+Piden se apliquen protocolos a sindicalizados



+Inicia ISSSTE proceso hacia nueva normalidad



CIUDAD DE MEXICO .- Al participar en el Informe Diario sobre los Avances de los Programas de Bienestar, y acompañado de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y de Raquel Sosa Elízaga, Directora General del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el Secretario de Educación Pública dijo que éstas fueron pensadas y diseñadas para responder a una necesidad creciente de espacios educativos de nivel superior y que 140 nuevas sedes tienen ya un importante avance.



Recordó que anteriormente se manejaban cifras de alrededor de 200 mil jóvenes que se les llamaba ’rechazados’, porque querían entrar a la universidad y no tenían lugar; esto ha cambiado, el año pasado se logró ofrecer 50 mil lugares a demandantes de universidad, y ahora con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García también se va a tender una demanda muy importante.



Agregó que dichas Universidades tienen una característica especial, que es la de ofrecer educación en las propias localidades y regiones, sin tener que trasladarse a las ciudades, así como brindar educación de excelencia con equidad.



El programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García está pensado para el desarrollo integral de las comunidades, de los alumnos y el bienestar social de las y los mexicanos, señaló el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.



Por ello, y con base en el principio de solidaridad hacia quienes más lo necesitan, el programa se implementa con un modelo educativo inclusivo y con perspectiva regional, además de que está estructurado para que los contenidos académicos que se enseñan en sus aulas, estén vinculados con las necesidades de las comunidades donde se localizan.



Explicó que este programa busca mejorar la cobertura, hasta que se llegue a una cobertura total, para quienes deseen estudiar una carrera universitaria.



Calificó como un gran acierto del programa la construcción de las instalaciones, y que los edificios están diseñados de tal manera que se acoplen armónicamente con su entorno, lo que habla de la filosofía humanista que da vida a este proyecto educativo.



En el reto que ahora tenemos frente a nosotros, el cuidado de la salud se vuelve muy importante, consideró Moctezuma Barragán, quien dijo que en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, hay especialidades que atenderán esta necesidad educativa.



Raquel Sosa Elízaga, Directora General del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García comentó que, al cumplirse un año del decreto para la creación del organismo coordinador de estas Universidades, se reporta un avance del 65.35 por ciento, en la instalación, rehabilitación y equipamiento de las 140 sedes educativas del país.



Indicó que el costo promedio de los planteles supera los 10 millones de pesos, lo que ha permitido la participación de 2 mil 729 personas en los trabajos de construcción. Asimismo, afirmó que la meta al término del sexenio es alcanzar una matrícula de 200 mil estudiantes y construir 200 planteles.



Estas Universidades se ubican en las zonas con mayores índices de desigualdad, marginación y exclusión, pues sólo a través del conocimiento y la formación profesional, es posible establecer un desarrollo sustentable y crear más y mejores empleos en las comunidades con mayor rezago, expuso.



Aseguró que la oferta educativa de este modelo se vincula directamente con los distintos Programas del Bienestar ya que enfrenta el abandono, desinterés e indiferencia que prevaleció en las zonas de mayor rezago en los últimos 30 años, al tiempo que fortalece los valores de identidad, territorio, comunidad y familia….



PIDEN SE APLIQUEN PROTOCOLOS DE SALUD EN EL SNTSA



Luego de que el presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida afirmara que la Central FSTSE tiene como alta prioridad, la protección a quienes en cada centro hospitalario del país mantienen la tarea de salvaguardar la vida de los que demandan atención médica, aun persistiendo lo que hemos señalado desde el principio: la falta de su protección personal, el dirigente del SNTSA, Marco Antonio García Ayala pidió este protocolo para todos los trabajadores de la dependencia.



En su momento el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida señaló que es necesario, y hoy en día inobjetable, que se mantenga una constante sanitización con las medidas de seguridad e higiene en todos los centros de trabajo, donde los servidores del Estado se mantienen al frente ante la pandemia sanitaria.



Puntualizó que se vuelve condicionante en la nueva determinación de reincorporación en actividades laborales, que se dió a conocer oficialmente por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, que quienes gradualmente se reincorporen a sus labores, consideradas como esenciales, previamente se practiquen las pruebas que determinen su estado actual de salud, evitando con ello, un severo riesgo epidémico.



Lo anterior debido a que por su larga etapa de aislamiento, pudiesen haber sido contagiados y no necesariamente han manifestado los síntomas que se reflejan como posibles infectados.



Para la debida información a los trabajadores al Servicio del Estado, el presidente del CEN de la FSTSE, aclaró que continúa vigente lo decretado por la autoridad sanitaria: todo aquel trabajador que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad queda exento de retornar a sus respectivas labores.



Esto es tan significativo por considerarse lo fundamental en lo que se establece en el ámbito sanitario de la prevención de las enfermedades transmisibles-contagiosas, ya que sería una situación de omisión de alta responsabilidad, ponerse en riesgo con un adicional rebrote de no llevarse a cabo lo que hoy exigimos.



En tal circunstancia, deberá implementarse la instalación de módulos en donde se lleven a cabo las pruebas Covid, las cuales determinen su actual estado de salud para ceñirnos estrictamente al resultado de dicho análisis clínico, precisó Joel Ayala.



En su misiva al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, el dirigente del SNTSA, Marco Antonio García Ayala señala que en razón de la protección de los afiliados a nuestra organización y de sus familias, solicitamos sean emitidos los protocolos sanitarios, para que puedan ser aplicados a trabajadores que gradualmente deban reintegrarse al servicio público tanto en las unidades administrativas hospitalarias como las no hospitalarias.



LOo anterior para prevenir brotes en las unidades de trabajo que puedan afectar de manera grave a los afiliados que estuvieran en aislamiento y en su caso que estos pudieran llevar consigo la trasmisión a dichos centros laborales…



INICIA EL ISSSTE PROCESO DE DES-RECONVERSIÓN DE UNIDADES MÉDICAS COVID-19 HACIA LA NUEVA NORMALIDAD



La reapertura de servicios será gradual, ordenada y bajo nuevas condiciones de bioseguridad, con respeto a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Con el propósito de restablecer de manera gradual, ordenada y segura todos los servicios de salud en las unidades médicas de los tres niveles de atención, bajo nuevas condiciones de bioseguridad en beneficio de derechohabientes, trabajadores y la población en general, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió la Guía para la Des-Reconversión de las Unidades Médicas: Nueva Normalidad.



El Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que la Guía emite los lineamientos para que el proceso de reapertura de actividades se dé en orden, con respeto a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, previendo protocolos de desinfección de las instalaciones y disponibilidad de insumos de protección de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades del personal, ya que, como institución de salud somos un sector estratégico.



Además, agregó, la Guía, elaborada por la Dirección Normativa de Salud, así como todas las actividades y procesos de Des-Reconversión de las Unidades Médicas COVID-19, están alineadas en estricto apego a lo que es viable de acuerdo con la semaforización del riesgo epidemiológico para cada entidad federativa, difundido por la Secretaría de Salud y se harán en conjunto con las autoridades sanitarias del sector.



Ramírez Pineda destacó que las acciones serán supervisadas por un grupo de expertos de áreas institucionales competentes, integrantes del Comité para la Nueva Normalidad.



De acuerdo con la Guía, el indicador número uno para iniciar la Des-Reconversión de Unidades Médicas COVID-19 es no estar en semáforo rojo, posteriormente contempla tres fases progresivas para el inicio de la Nueva Normalidad.



Fase 1: Análisis de la infraestructura, equipamiento, recursos materiales y humanos existentes después de la Reconversión.



Fase 2: Des-Reconversión de unidades médicas, donde se consideran aquellas clínicas y hospitales que pueden iniciar el proceso y otras que requieren transitar de Hospitales COVID y No COVID a híbridos; además de la reorganización de Unidades de Terapia Intensiva para pacientes COVID y No COVID y de urgencias.



Fase 3: Des-Escalamiento de unidades hospitalarias. Incluye la recuperación de las camas censables para la atención de pacientes no COVID, retiro de estructuras temporales creadas para la pandemia y recuperación de los consultorios para la atención de otras patologías, así como el retorno de unidades médicas a Instituciones civiles por SEDENA y SEMAR. …