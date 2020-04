Anuncian sindicatos universitarios que no habrá marcha del 1 de mayo

El Comité Ejecutivo Central, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), anunciaron a sus agremiados que debido a la pandemia que se vive por el Covid-19, la cual se encuentra en fase 3, no se realizará la marcha conmemorativa del 1° de Mayo, Día del Trabajo.





En un comunicado en la página oficial del secretario del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, se informa a sus agremiados que ’debido a las condiciones sanitarias y de salud que se están viviendo este año, no se realizará la marcha conmemorativa por el Día del Trabajo, misma que año con año se lleva a cabo el 1° de mayo’.





Añade que el STAUAG reivindica los ideales que originaron este movimiento y continuarán en la lucha, para exigir diferentes mejoras sociales y laborales en favor de los trabajadores.





Mientras que la Secretaría del STTAISUAG, Brenda Alicia Alacaraz González, también en un comunicado informó de la cancelación de la marcha del 1 de mayo. El comunicado señala que debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus y para evitar la propagación intensiva de la enfermedad, ’no se realizará la marcha del 1 de mayo, conmemorativa por el Día del Trabajo’.





Añade que no olvidando tan importante fecha, ’recordamos el homenaje a los Mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886, en Estados Unidos, por realizar un reclamo laboral’.





La cancelación de la marcha, que se llevaría a cabo este viernes 1 de mayo, por los sindicatos universitarios, se da dentro de la fase 3 del coronavirus, donde las autoridades han prohibido aglomeraciones por las altas cifras de contagio.



Uagro Contigo