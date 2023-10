Anuncian en Texcoco arranque de venta de día de muertos

Texcoco, Méx.-Con el propósito de fomentar las tradiciones e incentivar la derrama económica en el municipio de Texcoco, el legislador de Morena Nazario Gutiérrez Martínez, en compañía de la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas y líderes de diversas organizaciones de comerciantes anunciaron que del 15 de octubre al 3 de noviembre tendrá lugar la venta de temporada por el Día de Muertos.





En la Plaza de las Tradiciones, ubicada en la avenida Antonio Ariza de Texcoco, donde se colocó un altar de Día de Muertos, y también se dieron cita personas vestidas de catrinas y con máscaras de brujas y monstruos, el diputado señaló que van a seguir recuperando las tradiciones en Texcoco, debido a que se van perdiendo. "Vayan a las fiestas de los pueblos, cada día más mermadas menos entusiasmo, menos participación ¿O no es así?".





El representante de la Cuarta Transformación, informó que los texcocanos son gente con mucho talento, por ello invitó a los comerciantes a seguir realizando el desfile tradicional del Día de Muertos. Y a ofrecer productos de excelente calidad a los visitantes.





También Nazario Gutiérrez enfatizó que no van a dejar solos a los comerciantes que gestionan un espacio propio para construir la Plaza de las Tradiciones, a fin de poder vender productos de temporada durante el Día de Muertos, Navidad, Reyes Magos, el Día de la Candelaria, Día del Amor y la Amistad, Día del Niño y Día de las Madres, principalmente.



Al respecto, la alcaldesa Sandra Luz Falcón recordó que gracias a la voluntad de autoridades y comerciantes hoy el Jardín Municipal de Texcoco está libre y la administración que representa ha cumplido con el compromiso de garantizar el espacio para que puedan comercializar sus productos. Pero sigue buscando un predio.





"Yo no sé quién llegue después de mi, lo que si les puedo decir es que tiene que ser una persona que los quiera que los conozca que sepa sobre esta historia, que no nada más venga y comprometa cosas...", dijo.





Por último, los líderes de los vendedores afirmaron que son más de 400 comerciantes los que se instalarán en la Plaza de las Tradiciones para ofrecer productos como disfraces, calaveras de dulce, flores, papel picado, pan de muerto, veladoras sahumerio, entre muchos productos más para que las familias puedan colocar altares y conmemoren el Día de Muertos.