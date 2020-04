Anuncio de Trump sobre cierre migratorio es un mensaje a su base electoral: Ricardo Monreal



Busca ’malabarear’ con temas contradictorios para balancear su posición política frente a la reelección.



El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a cabo un cierre migratorio en su país es un mensaje para su base electoral, a fin de buscar apoyo para su reelección.



Recordó que la restricción de la migración era una de las políticas clave de Trump desde el inicio de su administración, por lo que no debería sorprender que durante el momento crítico por el que atraviesa Estados Unidos, la medida anunciada sea una salida fácil para ganar apoyo entre sus partidarios y mostrar al resto de la población acciones ’duras’ contra el Covid-19.



En un análisis publicado en su página oficial, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena también consideró que el anuncio es contradictorio respecto a otras acciones que el mismo mandatario estadounidense ha tomado previamente durante esta pandemia.



Puso como ejemplo que el gobierno de la Unión Americana informó que ampliaría y concedería visas de trabajo al personal médico que las solicitara en estos momentos. La falta de personal ha hecho que las políticas migratorias alrededor de estos trabajos se flexibilicen, al grado de asegurar que las visas serán concedidas de manera casi inmediata para cualquier persona con preparación médica, explicó.



Al mismo tiempo, agregó, Estados Unidos reconoció, de facto, en los últimos días que ciertos trabajos realizados por migrantes indocumentados son imprescindibles, como el de los trabajadores agrícolas, pues sin ellos no habría comida fresca en los supermercados.



Ricardo Monreal consideró que esas posiciones contrastan con el endurecimiento de las reglas migratorias implementadas a raíz del Covid-19. Se ha acelerado la deportación de migrantes que llegan a territorio estadounidense sin someterlos al debido proceso, bajo el argumento de que se busca evitar la expansión de la enfermedad.



’Difícilmente los deportados reciben atención médica, y mucho menos, se les somete a pruebas para saber si están contagiados, lo que puede significar un riesgo para los poblados a los cuales se les repatria’, subrayó.



Monreal Ávila opinó que Donald Trump busca ’malabarear’ con dos posiciones para balancear su posición política.



Por un lado, intenta contar con los recursos necesarios para enfrentar la pandemia, sin importar que ello signifique flexibilizar su postura migratoria, y por otro, trata de mandar mensajes nacionalistas y de protección de los intereses de los trabajadores estadounidenses, en un intento por no perder seguidores, expuso.



Refirió que en Estados Unidos, 22 millones de personas han perdido sus empleos en solo un mes, a raíz del apagón económico causado por la pandemia.



Por ello, advirtió que las confabulaciones de las amenazas migratoria y sanitaria, así como la crisis económica, serán los pilares retóricos para culpar a los extranjeros del declive económico de la Unión Americana. Se culpará a quienes introdujeron el virus en el país, como a migrantes que han estado ’usurpando’ los trabajos.



Sin embargo, el senador dijo que ante esta realidad no se debe perder de vista que la migración regulada, y la que carece de documentación, contribuyen a la riqueza de Estados Unidos, en particular a la de algunos de sus estados más prósperos.



Puntualizó que la política migratoria no lo es todo, pues el aspecto más importante para garantizar la reelección es, sin duda, la economía. El país ya anunció inversiones por encima de los cinco billones de dólares en distintos programas y proyectos para proteger empresas y trabajadores; no obstante, es de esperarse que la contracción económica tenga un impacto severo en los próximos meses.