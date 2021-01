Apagón no se repetirá

’Sólo hice lo que dijo el presidente’ manifestó el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, cuando se le cuestionó en Villahermosa sobre las inundaciones en Tabasco y su responsabilidad en el desfogue de las presas que tiene en las calles a miles de damnificados y, ahora con el apagón del Día de los Inocentes que afectó a 20 estados de la República, repitió: No se repetirá, como dijo el presidente.

Y quizá esa sea la clave de su permanencia en el sistema político mexicano: lo que diga el Presidenta. Y tiene razón, porque entre las explicaciones absurdas unas, inentendibles otras, llenas de tecnicismo o lugares comunes, lo más fácil es ofrecer que el daño no se repetirá y que, ahora sí, se tendrá mayor cuidado en la vigilancia y operación de las centrales de transmisión.

Sin embargo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en los partidos de oposición, se insiste en que el director de la CFE sea llamado a cuentas y explique las causas de tamaño desastre que no llegó a más debido a la normatividad mundial de que los hospitales deben contar con planta de energía propia, no así en los domicilios particulares donde también hay enfermos de covid.

De todos modos, el apagón sigue siendo inexplicable puesto que si dañó a casi 11 millones de usuarios durante casi dos horas, éste –aun cuando se dice que fue fortuito- pudo haberse explicado y alertado a la población, y nada se dijo, hasta que se encontró la falla ’fortuita’ y se procedió a repararla, como también se combatió rápidamente el incendio en la subplanta de Coyocán en la CDMX.

TURBULENCIAS

Innecesario cerrar fronteras: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró innecesario establecer un operativo adicional en vía marítima, terrestre o aérea para detener la nueva variante de coronavirus pues puede ser que ya se encuentre en territorio nacional o no se le detendrá en el aeropuerto en la revisión de viajeros. Estas prácticas resultan inoperantes de acuerdo a la historia de las epidemias, indica, al manifestar cómo es que otros gobiernos de otros países las ponen en práctica sin mucha utilidad…El gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán entregaron en Tuxtepec una ambulancia para dar servicio a la comunidad en esta época de contingencia y que, como lo señaló el mandatario, es prioridad de su administración cuidar de la vida de las y los oaxaqueños…En el ISSSTE se trabaja para cumplir con la obligación de brindar el derecho a la salud, sea uno trabajador con protección social o no, pero a todos los mexicanos tenemos que brindarles servicios médicos y que mejor momento para mostrarlo, dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer al poner en marcha el Hospital General más moderno de América, en Tláhuac al entrar en funcionamiento el pasado lunes 27, inició con 120 camas censables y 50 con ventilación, destinadas a atender a pacientes covid-19 y cuando haya pasado la pandemia, atenderá s derechohabientes del ISSSTE con su infraestructura total que es de 400 camas: 250 camas censables y 150 no censables, una sala de hemodiálisis de 50 sillas, 42 consultorios, ocho quirófanos y 32 especialidades. En la obra se invirtieron más de 2,300 millones de pesos en un área de 35 mil mndatario, en equipo se cuida de la vida como tarea prioritaria de su administración. Estuvieron en el evento el director del IMSS, Zoé Robledo, Claudia Sheinbaum y el director del INSABI, maestro Juan Ferrer…Inconforme las prácticas antidemocráticas en Morena, renunció a su militancia en el partido en el poder la diputada federal Claudia Yáñez, una vez que fue derrotada en sus aspiraciones de ser candidata a gobernadora…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista