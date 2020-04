Aparece hijo de vocero de padres de los 43

CHILPANCINGO, Guerero.- 13 marzo 2020. La Fiscalía de Guerrero informó ayer que fue localizado Carlos ’N’, y que se encontraba con sus familiares, detalló la dependencia a través de su cuenta de Facebook.



Carlos, de 17 años, es hijo de Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.



El joven desapareció la tarde del 7 de marzo. De acuerdo con la denuncia de su familia (interpuesta el 11 de marzo), el joven salió de su trabajo a las 18:00 horas, su jefe lo trasladó en su vehículo a la Bodega Aurrerá sur, ubicada en la avenida Ruffo Figueroa 2, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo.



A las 19:30, Carlos llamó a su novia, indicándole que estaba sobre el Libramiento a Tixtla, en la colonia Alianza Popular; la llamada fue de un teléfono que no era suyo pues, en ese momento, el joven no tenía su celular con él.



Ése fue el último indicio que la familia tuvo.



La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de Guerrero tuvo conocimiento de la desaparición cuatro días después, momento en que activó la Alerta Amber, programa para buscar a menores de edad no localizados.