Aparece ’la muerte’ en playa de Estados Unidos, para advertir a turistas

Walton, Florida. 3 Mayo 2020.-Un residente de Florida, que no está contento con la decisión del gobernador de reabrir playas en medio de la pandemia de coronavirus, decidió protestar contra la medida de una manera peculiar, apareció en una de las playas del condado Walton y en vez de traje de baño, se puso un atuendo mucho más oscuro con un mensaje serio.

Se vistió con el traje de la muerte con una guadaña, sorprendiendo e incluso asustando a los bañistas. El hombre detrás del disfraz resultó ser el abogado y activista local Daniel Uhlfelder. Decidió expresar así su protesta a los amantes de la playa que no respetan el distanciamiento social, exponiéndose a sí mismos y a otros al riesgo de contraer coronavirus.

A pesar de que la pandemia de covid-19 aún está en estado de alerta en Estados Unidos, algunos estados del país están levantando restricciones y volviendo lentamente a su vida normal.

En ese sentido, los comentarios del activista no fueron bien recibidos por todos.

Un residente local afirmó que abrir las playas es bueno para las empresas locales y para aquellos que se han quedado sin trabajo.