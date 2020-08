Aparece tercer grupo en pugna por control de Cooperativa Cruz Azul

+Será dentro o fuera de las instalaciones del corporativo de la cementera en ciudad de México



+Su vocero solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- En busca de defender su patrimonio y hacer que prevalezca la legalidad y la transparencia, 746 socios de la Cooperativa Cruz Azul, quienes se deslindaron tanto de Guillermo Billy Álvarez, como de los disidentes liderados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, advirtieron que realizarán este miércoles una asamblea general en las oficinas de la institución, ubicadas en Periférico Sur, de esta capital, las cuales fueron tomadas hace unos días por dicho grupo opositor debido a un mandato judicial.



En conferencia de prensa realizada ayer, el licenciado Mauricio Soto, vocero de este tercer grupo de socios, autodenominado pro Cooperativa, explicó que aunque el sector disidente anunció el pasado lunes que la asamblea pactada para el 26 de agosto fue cancelada por orden del juzgado 60 en materia civil de la Ciudad de México.



Dichas instalaciones no están en condiciones de evitar un posible contagio masivo de Covid-19, además de que la convocatoria no se hizo de forma debida, esta reunión, sin embargo, aseguró, sí será efectuada.



’Nosotros cumplimos la convocatoria con base en la ley general de cooperativas. Eso está vigente. Pedimos a las autoridades nos apoyen para poder realizar la asamblea dentro del recinto. De no ser así, la haremos afuera’, mencionó.



’Aquí hay que considerar tres partes, la de Marín y Velázquez, la dirección general, y parece que es un pleito sólo entre estas dos, pero nadie ha tomado en cuenta a los más de 700 socios. Efectuaremos la asamblea porque está bien convocada y conforme a la ley’, agregó.



Asimismo, solicitó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ’Que no nos impidan hacer una asamblea democrática, pues ellos (disidentes) tienen golpeadores afuera, que ni siquiera son socios, buscamos evitar actos de violencia.’



Dejó en claro que este grupo no reconoce a los Consejos de Administración y Vigilancia encabezados por Marín y Velázquez, los cuales no representan a los cooperativistas y distan mucho de defender los intereses de la organización.



En tanto, Cruz Azul publicó ayer un comunicado donde manifestó su apoyo hacia los actuales Consejos de Administración y Vigilancia, mientras, en conferencia de prensa, el zaguero Julio César Cata Domínguez admitió que el equipo ’extraña’ a Billy Álvarez.



En días pasados la, Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, solicitó la intervención de la Interpol para localizar a Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la cementera y del equipo de futbol, contra quien hay orden de aprehensión por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como contra su cuñado, Víctor Garcés Rojo, ex abogado de la empresa.



También fueron giradas órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; y del abogado Ángel Junquera.



(Con información del diario La Jornada)