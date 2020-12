Aparece un nuevo monolito en Rumania, parecido al de Utah

Se trata de un pilar triangular metálico brillante de casi cuatro metros de altura que posee en sus tres caras un patrón cíclico tallado. | Foto: Facebook.

Un extraño monolito metálico similar al descubierto en Utah, Estados Unidos la semana pasada, apareció ahora en la ciudad de Piatra Neamt en Rumania, el jueves pasado.



El misterioso nuevo monolito rumano fue localizado en Batca Doamnei Hill en la ciudad de Piatra Neamt, a pocos metros del conocido monumento arqueológico de la Fortaleza Petrodava Dacian, una fortaleza construida por el antiguo pueblo dacio entre el 82 a. C. y el 106 d. C., informó el Daily Mail de Reino Unido.



De acuerdo con los reportes, se trata de un pilar triangular metálico brillante de casi cuatro metros de altura que posee en sus tres caras un patrón cíclico tallado. Además, se informó que una de las caras del monolito se encuentra orientada al Monte Ceahlau, conocido localmente como la Montaña Sagrada.



El Monte Ceahlau está catalogado como una de las siete maravillas naturales de Rumania.



Hasta ahora, las autoridades de aquel país dijeron desconocer ’quién es el responsable de erigir el misterioso monolito’.



Según el diario británico, a funcionaria de Cultura y Patrimonio de Neamt, Rocsana Josanu, dijo que ’han comenzado a investigar la extraña apariencia del monolito’, y destacó que ’éste se encuentra en propiedad privada, pero todavía no sabemos quién es el dueño responsable’, pues se trata de un sitio arqueológico.



’Antes de instalar algo allí, necesitaban un permiso de nuestra institución, uno que luego debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura’.



Por su parte Adrian Carabelea, el nuevo alcalde de Piatra Neamţ, escribió en sus redes sociales:



’Mi suposición es que algunos alienígenas, descarados y terribles adolescentes salieron de casa con sus padres OVNI y comenzaron a plantar monolitos de metal en todo el mundo’.



Monolito en Utah

El monolito que apareció en el desierto de Utah era un bloque metálico triangular, de más de 3.5 metros de altura, el cual fue descubierto a mediados de noviembre por funcionarios locales que sobrevolaban la zona en busca de ejemplares de borregos cimarrones.



La noticia del hallazgo se viralizó rápidamente en internet, y muchos notaron la similitud del objeto con los extraños monolitos alienígenas que desencadenan enormes avances en el progreso humano en la famosa película de ciencia ficción de Stanley Kubrick ’2001: Odisea del Espacio’, de 1968.



Algunos observadores señalaron el parecido del objeto con la obra de vanguardia de John McCracken, un artista estadounidense que vivió durante un tiempo en el estado vecino de Nuevo México y murió en 2011.



Su hijo, Patrick McCracken, declaró recientemente al New York Times que su padre le dijo en 2002 que le encantaría ’dejar sus obras en ambientes perdidos para que fueran descubiertas más tarde’.



Y a comienzos de esta semana, David Zwirner, representante legal de McCracken, dijo que es posible que el monolito misterioso sea obra del artista.



Sin embargo, este fin de semana el monolito de Estados Unidos desapareció inesperadamente.



La oficina de Ordenación del territorio del estado de Utah dijo haber recibido ’testimonios creíbles’ según los cuales alguien había retirado el objeto el viernes por la noche.