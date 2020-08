Apela presunción de inocencia de Guillermo Álvarez, Cooperativa Cruz Azul

+Hay orden de aprehensión en su contra, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada



+Estima la autoridad desvío del directivo por más de mil mdp a empresas fantasma



+El exfutbolista Jaime Ordiales presidirá provisionalmente a La Máquina



+Postura de la cementera, previo al anuncio, esta madrugada, de renuncia de Billy



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– La Cooperativa Cruz Azul, propietaria del club de fubol, apeló a la presunción de inocencia de su presidente, Guillermo Álvarez, sobre quien se giró orden de aprehensión el pasado miércoles. Argumentó que Billy –acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada–, se mantiene al frente de la empresa y del club de futbol. Aunque por ahora el exjugador Jaime Ordiales será la máxima autoridad de La Máquina.



Ante la ausencia de Billy Álvarez, 74 años de edad, la Cooperativa creó una comisión llamada Junta de Gobierno, la cual será interina y en menos de un mes realizará una asamblea general para determinar si elegirán a un nuevo dirigente o esperarán hasta que haya una sentencia respecto al caso legal de su presidente.



En una carta que envió a través de sus abogados, difundida la madrugada de este sábado, vía twitter, por el polémico periodista Ciro Gómez Leyva, Billy Álvarez anuncia que se ha separado del cargo que ha ostentado por más de tres décadas.



’La asamblea es la que toma decisiones, no estamos obligados a tener un director general. Si acordamos que será un consejo el que dirija quedará de esa manera o podemos esperar hasta que termine el proceso (penal)’, dijo Jorge Fernández, uno de los integrantes de la Junta, publica el diario La Jornada en su edición de hoy.



’Por ahora se llevarán las cosas con calma. Lo importante era presentarnos ante la sociedad para demostrar que no está acéfala la Cooperativa’, agregó.



Piloto de La Máquina



Mientras se resuelve la situación legal de Álvarez, Jaime Ordiales, quien fue nombrado en diciembre director deportivo de La Máquina, estará a cargo del equipo de balompié a menos que la Federación Mexicana de Futbol solicite que se nombre a un nuevo presidente.



’Hasta ahora no se ha demostrado la culpabilidad de Guillermo y hasta que la Federación Mexicana de Futbol pida el cambio lo pensaremos. Si tiene que ser una persona, votaremos por ello’, precisó Fernández.



Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, aseguró al portal Espn que Billy se enteró por los medios de comunicación acerca de la orden de captura en su contra y que la empresa desconoce por ahora el paradero de su dirigente.



Respecto a la decisión de que Álvarez se entregue a las autoridades, precisó que dependerá del análisis de un grupo de abogados con base en lineamientos y pruebas para deslindarlo de estas responsabilidades.



La Junta de Gobierno está integrada por 13 representantes de las plantas cementeras de la Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca. Jorge Hernández indicó que esta comisión tiene el aval de un notario público y fue elegida por el 50 por ciento más uno de los cooperativistas, ’pero queremos consolidarlo con el 80 por ciento de los votos’, subrayó.



En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) estimó que el ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul y del club de futbol del mismo nombre, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, en coordinación con su cuñado Víctor Garcés Rojo, desviaron más de mil millones de pesos, los cuales habrían sido entregados a 29 empresas fachada.



Además de las denuncias presentadas desde 2010 tanto en el ámbito federal como ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el Ministerio Público Federal tomó en consideración el análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el cual se menciona la existencia de 29 personas morales a las que los imputados habrían transferido los recursos de la Cooperativa.



Un juez federal libró el miércoles una orden de aprehensión contra Billy Álvarez y Víctor Garcés, ex directivo de la empresa cementera, por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.



Las autoridades también solicitaron el arresto de Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico, así como el abogado Ángel Junquera.



En el documento que ha servido para la integración de la solicitud de orden de aprehensión, de acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, se menciona que Guillermo Álvarez ha hecho aparecer gastos inexistentes e incluso exagerado cifras que pudieran ser reales, a empresas con las cuales la Cooperativa Cruz Azul no tiene relación y que no pudieran ser proveedores de servicios.



Entre las compañías mencionadas en la denuncia de la UIF se encuentra Recursos Financieros Kerala, Capital Humano y Financiero Am, Argeman Consultores, Servicios profesionales Baal, Comercializadora Grupo Fermosee, Grupo Social Cibet, Empresas de México, Aura Desarrollo Social, Cementos, Materiales y Accesorios de México, Global & Maarde México y Margen y Asesores.



En ese sentido, se menciona en la denuncia que en noviembre de 2018 a febrero de 2019, desde una cuenta contratada en Santander, a nombre de la Cooperativa la Cruz Azul, se efectuaron retiros por 79 millones 712 mil 68 pesos en favor de Margen Asesores.



De igual manera se transfirieron electrónicamente 8 millones 120 mil pesos a una cuenta de Bancomer a nombre de Menchaca Pérez y Asociados, pagos que para la UIF fueron considerados sospechosos, ya que las personas morales tienen actividades declaradas financieramente incompatibles con la actividad económica de la propia cementera.



(Con información del periódico La Jornada)