Apenas gobierno de Guanajuato se coordina con Sedena y cae "El Marro" sin un solo disparo

Transcurrieron poco más de dos semanas de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato y de la sumisión del hasta entonces rebelde Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo ante la falta de gobernabilidad para que se diera la detención de José Antonio Yépez, alias "El Marro", considerado el líder del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de los hombres más buscados de ese país.



Semanas antes, habían sido liberados sospechosamente 26 presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa. La razón, que el gobierno de Guanajuato cumplimentaba un cateo por el supuesto robo de un vehículo y en ese momento se percató de la presencia de los delincuentes, solicitando a la FGR atrajera el caso y armara los expedientes para delitos de competencia local.



La solicitud era una espada de doble filo: con tan pocos elementos para procesar -y comprobar-, la FGR se haría responsable de su libertad, la cual terminó concediendo el gobierno de Guanajuato por falta de pruebas, a la vez que permitiría seguir operando con libertad a los delincuentes.



La FGR no cayó en la trampa y hubo una ruptura. La delincuencia organizada leyó perfectamente el mensaje e incendió Guanajuato, no quedando otra opción al gobierno local que recular y al gobernador, sudar ante la presencia de AMLO.



Acusado de delincuencia organizada y robo de combustibles, el Marro fue capturado en el estado de Guanajuato, en el centro de México, considerado principal zona de operación del grupo.



"’El Marro’ ha sido capturado. En operativo coordinado de fuerzas federales y estatales se ha concretado su captura y se logra la liberación de una empresaria secuestrada", anunció la Fiscalía General del estado de Guanajuato.

Junto al Marro, fueron detenidas en el municipio de Sana Cruz de Juventino Rosas otras ocho personas -entre ellas, el supuesto jefe de seguridad del cartel- en posesión de dinero, armas largas y cortas e incluso un lanzagranadas, comunicó la Secretaría de Defensa Nacional mexicana.



El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, dijo que Yépez sería trasladado en las próximas horas a la prisión del Altiplano para ser puesto a disposición de un juez federal.



La secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la detención "es ejemplo del resultado de la coordinación de las instituciones del Estado mexicano" y felicitó a los organismos implicados "por esta nueva contribución a la paz de las mexicanas y mexicanos".



En las últimas semanas, las autoridades mexicanas realizaron importantes operativos contra el cartel de Santa Rosa de Lima, cuya principal fuente de ingresos es el robo de combustible, práctica conocida en México como "huachicoleo".



Ya el pasado mes de marzo, la comisionada de Seguridad del estado de Guanajuato, Sophia Huett, declaró que "más del 80%" del cartel estaba desarticulado".



En junio, fueron detenidas la madre, la hermana y la prima del Marro por su supuesta implicación en la estructura financiera del cartel. La operación dio lugar a graves enfrentamientos entre autoridades y pobladores en el municipio de Celaya.



Días después, las tres familiares fueron liberadas por "falta de pruebas".



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una investigación a fondo tras conocerse esta decisión al considerar que hubo "ineficiencia y corrupción" en el fallo judicial que las dejó en libertad.



El grupo de Santa Rosa de Lima



En los últimos años, el grupo de Santa Rosa de Lima mantiene una disputa con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el robo de combustibles en el conocido como "triángulo de las Bermudas" de Guanajuato.



La peligrosa lucha que se libra en el "triángulo de las Bermudas" de Guanajuato, el dominio del Marro y su cartel de "huachicoleo"

Por la diagonal conformada por la quincena de municipios de esta zona pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan el combustible a lo largo del país.



Y ahí está el tesoro para el cartel, que incrustando mangueras en las tuberías y sacando el combustible para la venta ilegal consigue en torno al 90% de sus ingresos, según expertos.



Santa Rosa de Lima es una de las organizaciones más rentables de la extracción y robo de combustibles", le explicó el año pasado a BBC Mundo el analista de seguridad Víctor Sánchez.



"No se trata de una organización gigantesca, pero sí en el plano de lo local es una organización poderosa, con control de la zona gracias a redes de corrupción y raigambre con las comunidades que los protegen", señaló el investigador.



A pesar de que se hace llamar "cartel", no lo es propiamente, indicó Sánchez, pues se trata de una sola banda criminal cuyo poder no se equipara a los grandes "huachicoleros" como el CJNG, Los Zetas o el cartel de Sinaloa.



Pero, pese a haber sido debilitada fuertemente en los últimos meses por la acción de las autoridades, se trata de una de las bandas del robo de combustible más grandes del país.