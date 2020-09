Apertura al 60 % de hoteles, restoranes, bancos, iglesias

www.guerrerohabla.com



Bares y salones de eventos sociales que operen al aire libre al 50 %

*No se permitirá la apertura de bares, discotecas ni centros nocturnos cerrados



Marcial Campuzano

Chilpancingo, Gro. 31 agosto 2020.-A partir de este lunes los hoteles, restaurantes, instituciones bancarias y templos religiosos, ampliarán la atención al público en el 60 por ciento de sus capacidades; se permitirá la apertura de bares y salones de eventos sociales que operan al aire libre en 50 por ciento de sus capacidades; y en definitiva no se permitirá la apertura de bares, discotecas ni de centros nocturnos cerrados ante el riesgo de contagios de coronavirus.

La ampliación de atención al público en establecimientos comerciales no esenciales, fue dada a conocer este domingo por el gobernador Héctor Astudillo Flores, al transitar el estado de Guerrero al semáforo epidemiológico amarillo a partir de este lunes con vigencia hasta el 13 de septiembre, y dependerá del comportamiento de los contagios, de la demanda de hospitalización y del número de fallecidos por covid, si la entidad se mantiene en ese color, regresa al naranja o transita al color verde.

Al encabezar este domingo desde Petatlán la transmisión que habitualmente hace su gobierno para actualizar las estadísticas del covid-19, Astudillo informó que los jardines y las Plazas Cívicas que hay en las ciudades también ampliarán su capacidad al público en 60 por ciento.

La reapertura de bares y salones de eventos sociales que operan al aire libre, se dará previa autorización y comunicación con las autoridades municipales, dijo el gobernador. Dejó en claro que por el momento no se permitirá la reapertura de bares y centros nocturnos cerrados por el riesgo de contagios de coronavirus.

Informó que este lunes será publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado, el listado de establecimientos comerciales que tendrán permitido ampliar sus capacidades de atención y servicio a sus clientes, y en el caso de los templos e iglesias a sus feligreses.







En gira de trabajo que efectuó este domingo acompañado de su esposa Mercedes Calvo, el gobernador recorrió poblaciones severamente afectadas por las lluvias que derivaron de la tormenta ’Hernán’ la semana pasada. Explicó que la ampliación de atención al público en establecimientos no esenciales, es producto de los esfuerzos realizados por los 3 órdenes de gobierno y la ciudadanía en general, para reducir los contagios de coronavirus, la demanda de hospitalización y los fallecimientos.

Con la ampliación de atención al 60 por ciento en hoteles y restaurantes; y con la reapertura de bares y salones de eventos sociales al aire libre al 50 por ciento de su capacidad, mejorará la activación económica en el estado y generará más mano de obra sobre todo por el aumento de la afluencia turística.

El gobernador Héctor Astudillo aclaró que la pandemia sigue activa en el estado de Guerrero, por lo que es necesario mantener las medidas de prevención para evitar contagios, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el lavado recurrente de manos con agua y jabón, entre otras recomendaciones que periódicamente da la Secretaría de Salud.

Astudillo también alertó a la población sobre la existencia de dengue en el estado, por lo que pidió a los guerrerenses que apliquen en sus casas las acciones dadas a conocer por la Secretaría de Salud para evitar la reproducción del mosquito transmisor de esa enfermedad.

CERCA DE 2,000 MUERTOS

En el recuento de datos que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus en el estado, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, informó que se tienen registrados 14,711 casos positivos acumulados desde que inició la pandemia; hay 1,331 casos sospechosos; los registros indican que 1,692 personas han muerto en Guerrero por contagio de covid-19; y que en las últimas 24 horas se contabilizaron 57 nuevos contagios, que es una cantidad notablemente menor en relación a los que hubo por día la semana pasada.

De acuerdo a estudios de laboratorio, en el estado hay 614 casos activos de coronavirus, de los cuales 193 corresponden a Chilpancingo; 156 a Acapulco; 22 a Tixtla; 21 a Ometepec; 19 a Tlapa; 17 a Petatlán; 15 a Iguala; 12 cada uno a Iguala y Ahuacoutzingo; y 11 a General Heliodoro Castillo con cabecera en Tlacotepec.

En los hospitales de Guerrero que atienden a personas contagiadas de corovid-19 se encuentran internadas 179 personas, de las cuales 73 están estables de salud; 85 están graves; y 21 están intubadas en estado crítico. La ocupación hospitalaria por casos covid es del 22 por ciento.

Carlos de la Peña informó que las estadísticas muestran tendencias a la baja en contagios en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, pero que es necesario mantener las medidas sanitarias para que el virus no se siga expandiendo entre la población.