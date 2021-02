La anunciada apertura de centros comerciales en la ciudad de México, aun con las restricciones en marcha, contribuye a la confusión en el manejo de la pandemia en nuestro país, donde a pesar de los informes de descenso en los casos registrados, lo cierto es que los aumentos están a la orden del día y el descontrol es cada vez más alarmante.

Y a ello se suma la falta de vacuna que, el grueso de la sociedad atribuye al Gobierno, pero que en realidad tiene otros orígenes: la excesiva demanda mundial de biológicos, la falta de producción y la falta de certeza de su eficacia y de su autorización. Los rumores están a la orden del día y cada vez más naciones y pueblos remotos se suman al rechazo.

Lo mismo comunidades alejadas de Chiapas que en Rusia hay resistencia a aplicarse las vacunas ofertadas tanto por las reacciones secundarias –más de 5000 casos en México-, como por la desconfianza en la rapidez de su implementación, si es que tomamos que para su elaboración en tiempos normales transcurren cuando menos 12 años, plazo aproximado porque puede ser màs.

En Mèxico se dice que los casos van a la baja y que por tanto se puede ya autorizar que comercios y prestadores de servicios puedan abrir sus puertas en cupos limitados y cuidando las medidas sanitarias establecidas, pero èsto, sin duda, contribuirà màs a la confusión y darà como resultado que al poco tiempo veamos ya el reinicio de las actividades normales.

TURBULENCIAS

Reanuda el conflicto limítrofe Chiapas-Oaxaca

En la región de los Chimalapas, en disputa por sus vastas riquezas naturales, el gobernador Alejandro Murat acudió a la entrega de apoyos a la comunidad: ambulancia y clìnicas, parques recreativos para los infantes, entre otros, pero también recordó que el conflicto con el vecino estado de Chiapas agotò ya el periodo de presentación de pruebas y sòlo falta la resolución de un ministro para dar por terminado el asunto en caso de que el fallo se de con imparcialidad y derecho. Asegurò que no darà ni un paso atrás en la defensa de la soberanía y del territorio oaxaqueño. Se tiene que recordar que desde que Chiapas pertenecía a Gutemala, Los Chimalapas ya pertenecían, y siguen perteneciendo a Oaxaca. Permanentes invasiones de terratenientes y madereros a territorio oaxaqueño mantuvieron un conflicto durante décadas y estamos ya en tiempos de resolución definitiva. Murat dijo que da la pelea por todos los frentes: legales, políticos y de decisión en defensa de los derechos. Veremos que decide el ministro encargado del tema…Y la ex ministra Olga Sànchez Cordero ha quedado en evidencia ante la acusación directa de la periodista Lydia Cacho en el sentido de que traicionò a las féminas al defender al impresentable ex gobernador Mario Marìn Torres. Sànchez Cordero, que ha quedado mal parada en las mañaneras, es una demostración de còmo el talento queda a disposición de la política cuando se trata de escalar puestos públicos por encima de la dignidad y de la Ley. Eso no es nuevo, siempre ha existido…Y se sigue exhibiendo la imposición de Fèlix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, otra aberración que nadamàs demuestra los grandes compromisos que se pactaron en campaña para la conquista del poder en el país. Compromisos que están por encima de la legalidad y del atropello de los derechos humanos. Los electores dan por hecho de que si se es candidato de Morena, el cargo està ya dado por encima de las elecciones. Esa es la nueva democracia…

