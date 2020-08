*Apertura de más actividades no esenciales en Guerrero

*La administración municipal no ha dejado de trabajar, señala Toño Gaspar



Sin duda es una buena noticia.

Se anuncia por parte del gobierno del estado que a partir de este día, 12 de agosto, se abren en un 40 por ciento de su capacidad algunas actividades consideradas como no esenciales.

Entre ellas se encuentran cines, teatros y museos.

Y albercas públicas, al 30 por ciento.

Dichas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial del gobierno del estado, donde se autoriza la reapertura gradual de las actividades mencionadas en el estado de Guerrero.

La condición es que se deben cumplir con las disposiciones sanitarias y actuar con responsabilidad para evitar el contagio del Covid-19, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia, lavado de manos frecuentemente y sanitización permanente de espacio y objetos.



Para los cines piden la instalación de filtros de supervisión en la entrada de salas, y al igual que otros negocios, se deberá tomar la temperatura y al cliente se le aplicará gel antibacterial, así como checar que porte cubrebocas, que debe mantener en el ingreso y durante la función.

Se evitará la entrada a niños de 5 años y a personas adultas de 60 años.

Las mismas medidas serán para las albercas, con excepción de que las personas podrán quitarse el cubrebocas al momento de nadar y la alberca deberá tener carriles de manera alternada.

Se establece que la alberca solo se permitirá el 30 por ciento de su capacidad y que al igual que en el cine, se deben evitar el acceso a niños de 5 años y personas mayores de 60 años, o quienes padecen enfermedades respiratorias.

Para el personal, las medidas son las siguientes: mantener higiénicas las áreas de trabajo, deberán utilizar guantes desechables, evitar joyería, accesorios y bolsos grandes. Los hombres no deberán usar barba.

Otra buena noticia es la ofrecida por el secretario de Finanzas del Gobierno del estado, Tulio Samuel Pérez Calvo, acerca de la duración de los comedores comunitarios, que mantendrán su funcionamiento hasta el 31 de agosto.

Estos han sido posible gracias al apoyo que brindan tanto la secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina Armada de México, que ha permitido otorgar 14 mil 500 raciones por día, con un acumulado de 733,134 raciones desde que iniciaron a operar, señaló el hombre de las finanzas del estado.

El funcionario pidió a los guerrerenses su ayuda para poder ’conservarnos en un color naranja’, lo que ha permitido una reactivación económica para el estado.

Y para llegar a un color amarillo para la apertura de mayor actividad económica, que nos conviene a todos.

Otro asunto de suma importancia anunciado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, es el reajuste del presupuesto por el orden de 241 millones de pesos que se destinarán al combate al Covid-19 para reforzar hospitales y medidas de salud.

Sin duda, es un esfuerzo que debe reconocerse, ya que el gobernador y su equipo de trabajo se han mantenido constantes en la atención a este problema de salud, y gracias a ello, no se ha desbordado en el estado.

MUY ACTIVO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, quien en este día martes, ha realizado varias actividades relacionadas con la entrega de obra pública y uniformes a los agentes de tránsito de la capital.

Además dio el banderazo de arranque de un comedor de la escuela primaria Aarón M. Flores de la CNOP, porque el presidente municipal Antonio Gaspar sabe que ’el futuro del país se encuentra en la educación de las niñas y niños’.

Gaspar Beltrán ha sido reiterativo acerca de que la administración que encabeza no ha dejado de trabajar pese a la pandemia y que en el tema de obra pública ya se pusieron al corriente cuando la capital del estado pasó a semáforo naranja.

Algo sin duda evidente, al quedar demostrado con hechos, como los que ha publicitado todos estos días, y no solo en la capital, pues también inaugura obras en la zona rural.

’Hemos dado la cara– dice– nos hemos mantenido de pie pese a que el 90 por ciento de los trabajadores se fueron a casa por protocolo de salud por la pandemia por COVID-19’.

Informó que las áreas operativas que no han parado y que incluso han redoblado esfuerzos son, seguridad pública, recolección de basura, alumbrado público y el tema del agua potable se ha hecho todo lo posible por apoyar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach); ’incluso hicimos un programa de agua gratuita en pipas’, puntualizó.