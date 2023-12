Aperturan gobierno de Chimalhuacán y Liconsa dos nuevas lecherías

Para contribuir a la sana nutrición de los infantes, personas de la tercera edad y de mujeres embarazadas, el Gobierno de Chimalhuacán que encabeza la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, y representantes de Liconsa, aperturaron dos nuevas lecherías, una en Corte San Isidro del Ejido de Santa María y otra en la colonia La ladera, en beneficio de 320 familias.



Durante el acto de inauguración en la Lechería de la colonia La Ladera, en donde se beneficiará a 180 familias, la Presidenta Flores Jiménez asumió el compromiso de gestionar la instalación de más lecherías en beneficio de la población, al tiempo que invitó a los ciudadanos a integrarse al padrón de beneficiarios, para recibir una de las leches más ricas en vitaminas y también una de las más baratas, en comparación con las marcas comerciales, por lo cual representa un gran apoyo a la economía familiar.



En su mensaje a los presentes, reunidos en la sede de esta nueva lechería ubicada en calle Pirules, entre calle Cedro y Pino de la colonia La Ladera, el Sub Gerente Metropolitano de Liconsa, Eduardo Canto Ramírez, informó que la leche Liconsa contiene ácido fólico, hierro y nutrientes indispensables para garantizar el crecimiento de los niños, ayudar a las mujeres embarazadas y adultos mayores.



Destacó que el consumo de medio litro de leche al día combate la desnutrición, mejora el rendimiento cognitivo y aumenta el crecimiento y la masa muscular. Y solicitó a los beneficiarios denunciar a quienes hagan mal uso de la leche: ’Denuncien a quienes estén haciendo acaparamiento del producto, pues es para los grupos más vulnerables y no podemos hacer negocio con esta leche’.



Por su parte, la titular de la Dirección de Bienestar municipal, Sindy Berenice Martínez Cabrera, invitó a los vecinos a denunciar el acaparamiento de leche y a no fomentar esta práctica en ésta y otras lecherías del municipio: ’Estamos regularizando el tema de denuncias en otras lecherías, ayúdenos por favor’.



Durante el evento, la Presidenta Municipal también escuchó las solicitudes de los vecinos y estableció el compromiso de dar continuidad al pavimento de la calle Pirules y gestionar un área recreativa, así como reforzar la seguridad y mejorar el alumbrado público.



A este acto de inauguración le antecedió la apertura de la Lechería Liconsa en calle Dalia Mz 29, entre avenida Jardines y Coheteros, en Corte San Isidro en Ejido de Santa María, evento presidido por la titular de Bienestar, Martínez Cabrera, quien entregó bolsas de leche a varias vecinas y vecinos en representación de un total de 140 familias beneficiarias en esta sede.