Aperturan tienda del bienestar en Tepexpan, Acolman

Harina, leche, frijol y chocolate los podrás adquirir en la tienda del Bienestar, abiertas de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 14:00 horas

Aperturan tienda del bienestar en Tepexpan, Acolman
Gobierno
Octubre 29, 2025 15:02 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Acolman, Estado de México. - El gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizó la inauguración de la Tienda Bienestar, mediante la cual se ofrece a la población productos de la canasta básica a precios accesibles.

A la apertura de la tienda 550, asistió la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, asi como el legislador mexiquense por el distrito XXXIX con cabecera en Acolman, Osvaldo Cortes Contreras y funcionarios del gobierno de México.

La alcaldesa Blanca Osorio, además de probar el "Chocolate del Bienestar" en su presentación de 20 gramos con un costo de 12 pesos, también pudo validar la comercialización de; harinas, leche, frijol y cereales solo por mencionar algunos.

Cabe destacar que las tiendas del Bienestar, están abiertas de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 14:00 horas.

Para el caso concreto del municipio de Acolman, la tienda Bienestar, se ubica en la calle cerezo número seis en la comunidad de Tepexpan.

A dicho lanzamiento, también asistió el diputado local por el XXXIX distrito local con cabecera en Acolman, Osvaldo Cortes Contreras, quién reconoció el esfuerzo del gobierno federal, por aperturar dicha tienda del Bienestar.

Ahi, trascendió que por lo pronto, se tiene como objetivo 25 mil 600 tiendas en 2025, de un total de 30 mil tiendas del Bienestar durante la presente administración.

En ese contexto, el representante popular instó a la población para que aproveche el esfuerzo del gobierno federal para apoyar la economía familiar y que garantizan, -dijo-, el acceso a alimentos nutritivos, de acuerdo con el gobierno de México.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Aperturan tienda del bienestar en Tepexpan, Acolman

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.