Aperturan tienda del bienestar en Tepexpan, Acolman

Acolman, Estado de México. - El gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizó la inauguración de la Tienda Bienestar, mediante la cual se ofrece a la población productos de la canasta básica a precios accesibles.



A la apertura de la tienda 550, asistió la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, asi como el legislador mexiquense por el distrito XXXIX con cabecera en Acolman, Osvaldo Cortes Contreras y funcionarios del gobierno de México.



La alcaldesa Blanca Osorio, además de probar el "Chocolate del Bienestar" en su presentación de 20 gramos con un costo de 12 pesos, también pudo validar la comercialización de; harinas, leche, frijol y cereales solo por mencionar algunos.



Cabe destacar que las tiendas del Bienestar, están abiertas de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 14:00 horas.



Para el caso concreto del municipio de Acolman, la tienda Bienestar, se ubica en la calle cerezo número seis en la comunidad de Tepexpan.



A dicho lanzamiento, también asistió el diputado local por el XXXIX distrito local con cabecera en Acolman, Osvaldo Cortes Contreras, quién reconoció el esfuerzo del gobierno federal, por aperturar dicha tienda del Bienestar.



Ahi, trascendió que por lo pronto, se tiene como objetivo 25 mil 600 tiendas en 2025, de un total de 30 mil tiendas del Bienestar durante la presente administración.



En ese contexto, el representante popular instó a la población para que aproveche el esfuerzo del gobierno federal para apoyar la economía familiar y que garantizan, -dijo-, el acceso a alimentos nutritivos, de acuerdo con el gobierno de México.