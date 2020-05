Aplanamos la curva

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, después de hacer un amplio relato del comportamiento de covid-19 en países europeos, dijo que en México ’se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva’.



Precisó que ara que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana no querría decir no tenemos una epidemia, lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Distancia habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo.



Y mientras continúan las denuncias de sobresaturación de enfermos en hospitales de la ciudad de México en los pasillos y cadáveres en las bodegas, el funcionario aseguró que: Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones y eso es lo que se puede ver ahí.



La última curva es la de Japón, que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia con una duplicación cada 10 días prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos.



En tanto en diversas regiones del país siguen los enfrentamientos entre policías y comerciantes que exigen el retorno a la normalidad ante la falta de empleos e ingresos y aún con estas protestas, afirma el mismo López-Gatell, México no militarizará la respuesta sanitaria y reitera su llamado a la colaboración para quedarse en casa. Hace falta congruencia entre cifras y hechos para aplanar definitivamente la curva.



Demandan renuncia de funcionarios

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República demandó la renuncia de la titular de Energía, Rocío Nahle y de los directores de la CFE, Manuel Bartlet Díaz y de Pemex, Octavio Romero, al considerar que no han cumplido con su función y lejos de ello significan un obstáculo para la actual administración empeñada en administrar con eficiencia los recursos, en tanto ellos con su incapacidad y corruptos dan al traste con los buenos propósitos de beneficiar a los grupos vulnerables…



El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda informó que se puso a disposición de los derechohabientes un fondo de préstamos personales por casi 35 mil millones de pesos que serán distribuidos alrededor de 672 mil 200 créditos personales, indicó que con el apoyo y coordinación del SNTE, la FSTSE y de la UNAM se hizo una reprogramación en el programa de créditos personales con tres vertientes muy importantes: La primera de ellas es que, en los créditos ordinarios, los verdes, se hizo un incremento de un 18 por ciento en el monto para que pasaran de 20 mil 700 a 36 mil 800 pesos, también se hizo una baja de 1.5 por ciento en la tasa de interés en cada uno de estos créditos.



En los ordinarios, conocidos como verdes, se pasó de nueve a 7.5 por ciento; y en los especiales, conocidos como rojos, de 12 a 10.5 por y en los conmemorativos que son muy conocidos como blancos, de 14 a un 12.5 por ciento…’Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico.



Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno’, afirmó el ex presidente Felipe Calderón en relación a los dichos de la ex embajadora de EU en México, Roberta Jacobson en el sentido de que sí lo sabía y si no, es ingenuo…

