Aplaude el Sindicato de INFONAVIT negociaciones

APLAUDE EL SINDICATO DEL INFONAVIT LA CORDIALIDAD AL INICIAR ESTE LUNES NEGOCIACIONES SALARIA,LES ESPERANDO BENEFICIOS Y NO PRIVILEGIOS PARA LOS TRABAJADORES



+El FOVISSSTE coloca 8 mil millones en certificados



+Instrumenta medidas el IMSS ante contagios de COVID



CIUDAD DE MEXICO .- El Sindicato de Trabajadores del NIFONAVIT que encabeza el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones aplaude el buen ambiente que existe en medio de las negociaciones salariales, en las que dijo e buscan beneficios para los trabajadores y no privilegios de ningún tipo.



En entrevista, el dirigente sindical informo que este lunes a las 10 horas se iniciaran las pláticas entre la representación sindical y las autoridades del instituto encabezadas por el director Carlos Martínez, quien por cierto cumplirá en esa fecha dos años al frente de esta responsabilidad.



Reiteró que hay buen ambiente para poder llegare a arreglo dentro de las condiciones y circunstancias por las que atraviesa el país, sobre todo cuando luchamos por superar los retos que nos ha traído la pandemia. ’Pensamos en que haya una relación adecuada, y que alcanzaremos salarios y prestaciones justas’, subrayó.



También resaltó que estos últimos días han sido muy importantes para el instituto, luego de la 122 Asamblea en donde se hicieron pronunciamientos muy importantes para mejorar los servicios que estamos otorgados y esperamos que se inicien una serie de actividades por parte de la dirección general.



Todo esto a nosotros nos obliga a cumplir con las mejoras para que podamos servir mejor, cumpliendo con un protocolo se sanitización para darle garantías a los derechohabientes y al público en general de que tenemos centros de trabajo libre de contagios.



Igualmente lo que se aprobó en la asamblea fueron nuevos esquemas, nuevos tipos de créditos y procedimientos, y la institución será la encargada de darlos a conocer.



Reconoció que en esa asamblea los tres sectores le hicieron un reconocimiento a quienes trabajan en el Infonavit por cómo se han comportado en esta etapa tan difícil de la pandemia, pues se ha estado atendiendo presencialmente tratando de cumplir para lo que fue creado el instituto.



Recalco io que el instituto convino con el sindicato el que se hagan pruebas los compañeros que van trabajar a las oficinas. Esto ayuda de alguna manera a que los derecho habientes asistan a las oficinas junto con el público en general con la seguridad de que por parte de nosotros estamos libres de cualquier acciones que podamos contagiar a quienes acuden a realizar algún trámite.



’Aplaudimos esta medida de la administración y nos sumamos a ella porque es una garantía de que podamos servir a las personas y darles la tranquilidad de que no van a contagiarse en las oficinas del Infonavit.



Explicó que en caso que se registre una anomalía inmediatamente se cierran las oficinas por 48 hora, como lo marcha el protocolo y se sanitizan para evitar rebrote y así podemos decir que estamos tratando de terminar lo mejor posible este 20230 1ue a todas luces nos deparo algo que no estaba programado….



COLOCA FOVISSSTE 8 MIL MILLONES DE PESOS EN CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) colocó 8 mil millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s), con lo que garantiza el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios para trabajadores al servicio del Estado.



La colocación de estos instrumentos se realizó el 10 de diciembre con el respaldado de hipotecas bajo el amparo del Programa de Financiamiento 2020 del FOVISSSTE. Ese programa contempla hasta 14 mil millones de pesos de financiamiento mediante CBF’s.



La emisión, con clave de pizarra ’TFOVICB 20 2U’, está denominada en UDI’s, a una tasa de 2.57 % (1.53 % tasa de referencia y 1.04 % de spread), con un plazo de 10 años.En total, fueron emitidos certificados por mil 210 millones 856 mil 900 UDI’s, equivalentes a 7 mil 994 millones 206 mil 815.49 pesos.



La demanda de la emisión fue de 1.89x, es decir, fueron solicitados aproximadamente 15 mil 130 millones de pesos por parte de los inversionistas



Las agencias Fitch Ratings y HR Ratings asignaron las calificaciones AAA a esta emisión, la máxima en escala nacional para este tipo de instrumento. Además, la tasa de 2.57 % de esta emisión es la más baja para cualquiera de certificados bursátiles del FOVISSSTE en la historia.



Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados exclusivamente en el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios para trabajadores al servicio del Estado.



’Estos recursos servirán para fondear aproximadamente 10 mil 600 créditos; el FOVISSSTE asegura tener recursos económicos suficientes para pagar los créditos hipotecarios en los próximos meses y no detener el otorgamiento de créditos’, destacó el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda, Agustín Gustavo Rodríguez López.



Esta es la segunda emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios del año, pero la cuarta de la nueva administración, con clave de pizarra ’TFOVICB 20 2U’.



La primera emisión de CBF’s de este año se realizó el pasado 16 de julio, con la que fueron obtenidos 6 mil millones de pesos de financiamiento….



INSTRUMENTA IMSS MEDIDAS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD DE SERVICIOS MEDICOS ANTE INCRENENTOI DE CONTAGIOS



Ante el incremento de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México y en algunos estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado diversas medidas y estrategias para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante el fin de año e inicios del 2021, afirmó el director general, Maestro Zoé Robledo.



Al respecto, el titular del IMSS señaló que en el caso de la capital del país se trabaja en coordinación el gobierno local en tres acciones para atender a la población afectada por COVID-19: reconversión hospitalaria, aplicación de pruebas rápidas y medidas de prevención desde el primer nivel de atención médica.



Abundó que se busca lograr en los próximos días la reconversión hospitalaria que se tuvo después del pico de contagios de junio-julio, lo cual implica contar con personal médico, así como ventiladores mecánicos.



En este sentido, Zoé Robledo agradeció el apoyo del INSABI para contar con 210 ventiladores mecánicos, ’de los cuales ya nos entregó 150’ y en los próximos días se tendrán 60 más.



El director general del IMSS resaltó que la segunda parte que se instrumenta son las pruebas rápidas que han sido autorizadas, con la finalidad de saber a dónde se hospitalizará al paciente y, adicionalmente, descongestionar las áreas de urgencias en los hospitales híbridos, donde se atienden además pacientes con otras enfermedades.



Agregó que toda la estrategia se sustenta a través de la prevención desde el primer nivel de atención, donde los médicos familiares y el personal que está en los consultorios han atendido a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID, asimismo, les han dado seguimiento a distancia….



