Aplauden dueños de bares de Acapulco prohibición de barra libre

ACAPULCO, Gro., 1 de noviembre de 2020.- El presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas dijo que el decreto de prohibición de barra libre ’se entiende’, ya que para que este funcione, debe haber una afluencia de hasta 500 personas.



Informó sobre una campaña de encargados de bares para regalar cubrebocas a turistas que no los utilizan en su estadía en Acapulco. En entrevista, habló sobre las actividades que iniciaron este sábado, donde por parte de su agrupación, fueron instalados tres módulos donde se les ofrecía a quienes no lo portaban, un cubrebocas y gel antibacterial.



Sin embargo, a pesar de ser gratuitos, los visitantes se negaban a recibir el insumo, señalado como indispensable por parte de autoridades de salud para prevenir contagios de coronavirus. Comentó que esta iniciativa hecha ante la desobediencia de los turistas, nació para coadyuvar a que el semáforo epidemiológico en Guerrero no regrese al rojo, debido a que la economía de este sector se vería detenida, trayendo consigo, miles de desempleos.



’De alguna manera tenemos que trabajar de manera conjunta tanto el gobierno del estado, el gobierno municipal y los empresarios para salvar miles de empleos que podrían perderse y de alguna manera al estar a la vuelta de la esquina de la temporada de diciembre, creemos que es muy importante disminuir la ocupación hospitalaria y los contagios’, resaltó.



Referente a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de que a partir de este 28 de octubre ya no se permitiría la barra libre en establecimientos, señaló que la medida es necesaria y entendible para al igual, evitar las aglomeraciones y vistas masivas con las que sólo funciona esta modalidad en discotecas y algunos bares.



’Si quedan prohibidas porque efectivamente, barras libres significa amontonamiento de gente, para que una barra libre te costean, te resulte, tienes que tener alrededor de 400 a 500 personas entonces, se entienden que el gobierno lo prohíba, nosotros ya emitimos un comunicado a nuestros socios para que cambien esas prácticas’, expresó.



Fuente: Quadratín