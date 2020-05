¡¡¡¡¡Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap!!!!! ¿A quién dedicas ese aplauso, columnista, dado además con ambas manos para mayor efecto? A los ministros de la Suprema Corte –al decir ’ministros’ quedan incluidas las ministras– por su atinada determinación de echar abajo la llamada Ley Bonilla. Con ello no sólo impidieron que se consumara un atentado grave contra el orden jurídico: evitaron también, sobre todo, que la integridad política de la Nación quedara en riesgo por el insano precedente que se habría sentado si hubiera salido avante –’pervivido’, dijo alguien– esta torpe intentona reeleccionista. La decisión de la Corte, contundente por la unanimidad de votos de sus integrantes, dejó igualmente a salvo la esperanza de seguir perfeccionando la vida democrática de México, esperanza que de otro modo se habría frustrado del todo. Lo sucedido muestra que existe una conciencia nacional que está por encima de todo autoritarismo, de toda voluntad absolutista; una conciencia vigilante que se mostrará cuantas veces la legalidad constitucional y el ejercicio democrático sean puestos en situación de riesgo. Los Ministros de la Corte, al dar oídos a la voz de esa conciencia pública, prestaron un importante servicio a la República. Si actúan siempre con autonomía e independencia se fortalecerá el sistema de frenos y contrapesos que a los ojos de algunos estaba ya en vías de extinción, y habrá en los ciudadanos la certidumbre de que el estado de derecho y la vida democrática de la Nación prevalecerán sobre cualquier individuo o régimen que los amenace. Aplausos otra vez, y reconocimiento general

