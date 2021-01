Aplaza el Consejo Universitario las elecciones en la UAGro para no exponer la salud de los universitarios

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero determinó que no existen condiciones sanitarias para realizar elecciones internas por el agravamiento de la pandemia del Covid-19 en el estado, por lo cual el pleno decidió que no se expondrá la salud de estudiantes menores de edad, de Nivel Superior, profesores, personal administrativo o de intendencia.



El máximo órgano de gobierno ratificó la petición por escrito de 160 consejeros, que solicitaron aplazar al mes de julio el inicio del proceso electoral para elegir al nuevo rector y directores de Escuelas Preparatorias y Facultades de Nivel Superior; para el caso de los magistrados del Tribunal Universitario, el aplazamiento será de un año.



El secretario general de la UAGro, José Alfredo Romero Olea puntualizó que ’no vamos a someter a un proceso peligroso ni a estudiantes, ni a trabajadores; ninguna votación está por encima de la vida, la salud y la seguridad de los universitarios’.



En su intervención el consejero de la Preparatoria No. 8 de Ciudad Altamirano, Renato Avilés señaló ’a los que están pidiendo que se lleven a cabo las elecciones’ y criticó que es una postura ’muy irresponsable: creemos que es mejor esperar a que haya condiciones y no exponer a los hay estudiantes de comunidades que se trasladarían solo para votar’.



Durante la sesión, el rector Javier Saldaña Almazán reapareció vía telefónica después de sufrir un contagio por Covid-19.



Saldaña Almazán envió un mensaje a los universitarios y aseguró que lo peor de su enfermedad ya está superada, que sigue trabajando y atendiendo a distancia los asuntos prioritarios de la institución y que pronto estará de regreso ya que su rehabilitación avanza satisfactoriamente.



El rector de la UAGro anunció que gracias a las gestiones con el gobernador, Héctor Astudillo Flores se tendrá un aumento del 6% que ayudará a amortiguar el impacto del ISR a prestaciones labores; también anunció que fueron autorizados 55 millones de pesos para la construcción y remodelación de edificios.



’No evado ni descuido las actividades de la institución, me estoy recuperando y anímicamente estoy al cien, pronto estaré con ustedes, las circunstancias así son’, manifestó el rector.



Sobre el proceso electoral, el pleno determinó que tal y como lo marca la Ley Universitaria, el 6 de abril concluirá el periodo de Javier Saldaña Almazán y que se sesionará para nombrar a un rector interino por el periodo del 6 de abril a la toma de protesta del nuevo rector el 27 de septiembre.



En otros asuntos, el máximo órgano de gobierno aprobó el calendario del próximo semestre febrero-julio y ratificó que las clases seguirán siendo virtuales hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen.



También aprobó el Programa Operativo Anual (POA) de la Universidad Autónoma de Guerrero del Ejercicio Fiscal 2020; se aprobó el nombramiento de Javier Anaya Manzanares como Contralor General por el periodo 2021-2025 y un contrato entre la UAGro y la comunidad de Acamixtla, municipio de Taxco, donde se encuentra la Escuela Superior de Diseño y Arquitectura para la donación de un predio donde se construirá un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.