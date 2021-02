Aplazar elección en la UAGro, medida anticovid y defensa de su autonomía

Una buena medida la de los universitarios aplazar el proceso electoral interno para elegir rector.

Además de ser una acción que tienen como medida principal prevenir los contagios por Covid-19 en la comunidad universitaria, como bien lo justificó la doctora Berenice Illades, tiene como propósito también, sacar a la UAGro de los efectos del proceso electoral constitucional ya iniciado.

Hemos sido testigos que algunos actores políticos han intentado inflar su presencia electoral golpeando mediáticamente al rector Javier Saldaña Almazán, aprovechando que se encontraba convaleciente por el contagio sufrido por Covid-19.

Es decir, carentes de empatía, de sensibilidad, solidaridad y exceso de protagonismo y oportunismo, este grupo encabezado por Ramón Reyes Carreto, pedían que el rector dejara el cargo, porque no estaba presente en la vida institucional.

No se sabe si Reyes Carreto y su banda creen que pueden ser los que suplan a Javier Saldaña, en ese remoto caso de que el rector hubiera pedido licencia.

Seguramente no podrían porque en la sesión del Consejo Universitario anterior solo dos votos en contra de dejaron ver acerca de la decisión tomada por este órgano de gobierno para aplazar las elecciones y nombra a un rector interino.

Es decir, no se ve que este grupo tenga canicas suficientes para pelear de verdad la rectoría de la UAGro, y al parecer no pasa de ser meras ocurrencias generadas por la fiebre electorera.

El acuerdo es que como Javier Saldaña Almazán termina su cargo en próximo 6 de abril, se nombrará a un rector interino esa misma fecha.

Y la convocatoria para la elección del rector será emitida el 5 de julio, para que la jornada electoral se realice el 14 de septiembre.

Después de eso, la calificación del proceso electoral y la declaración del rector electo será el 19 de septiembre de este año.

En caso de que exista un recurso de inconformidad, será el Consejo Universitario el que tendrá que analizar y dar respuesta a este documento, el día 24 de septiembre, y una vez desahogado el asunto, el 27 de septiembre el rector electo tomará protesta.

Bien hacen los universitarios y consejeros en cuidar la autonomía de la máxima casa de estudios, y la figura de su rector, como autoridad máxima, que en esta ocasión recae en Javier Saldaña, ante los embates de quienes intentan apoderarse del control de la UAGro.