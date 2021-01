Aplica Acapulco plan emergente para evitar escenario de semáforo rojo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, GRO., 23 de enero de 2021.- El Gobierno de Acapulco intensifica acciones para frenar contagios de Covid 19 y evitar la fase roja del semáforo de riesgo epidemiológico.



La presidenta municipal Adela Román Ocampo instruyó aplicar un plan emergente ante el aumento de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, situación que se refleja en la saturación de hospitales, explicó la directora general de Salud en el municipio, Roxana Tapia Carbajal, de acuerdo con un boletín del Gobierno Municipal.



La funcionaria indicó que trabajadores a su cargo recorre colonias y realiza, casa por casa, la búsqueda intencionada de nuevos casos de Covid 19, para recomendar a las personas con sospecha de contagio que se realicen pruebas rápidas gratuitas e inicien los tratamientos requeridos en caso de resultar positivos.



Tapia Carbajal anunció también que se retomará el programa de ultrasonido a embarazadas en los diferentes centros de salud que opera el municipio, para evitar que pongan en riesgo su salud y la de sus hijos.



La campaña preventiva emergente contra el Covid 19 incluye además brigadas de perifoneo en las colonias con más índices de contagio, para promover el autocuidado de la salud e invitar a la gente a no salir de casa y evitar sitios aglomerados.



El Gobierno Municipal no ha bajado la guardia en la suma de esfuerzos para contener la propagación del coronavirus entre la sociedad y visitantes, con el fin de no parar la actividad económica en Acapulco.

Fuente: Quadratín