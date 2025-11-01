Aplica Gobierno del EdoMéx cerca de 100 mil vacunas con Campaña Intensiva de Vacunación

TOLUCA, Estado de México.- La Secretaría y el Instituto de Salud del Estado de México, han aplicado 99 mil 234 dosis de biológicos en el primer mes de la Campaña de Vacunación 2025, lo que representa un avance significativo en el objetivo de reforzar y complementar los esquemas de vacunación de las y los mexiquenses.



Esta estrategia del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha sido posible gracias a la implementación de rutas estratégicamente planificadas dentro de las 19 Jurisdicciones Sanitarias en las que está dividida la entidad, con lo que se ha logrado cubrir los 125 municipios mexiquenses.



Esta campaña se tiene programada hasta fin de año con la meta de reforzar y completar esquemas de vacunación contra hepatitis A y B, varicela, sarampión, rubéola, neumococo, tétanos, difteria, influenza y COVID-19.



Este esfuerzo ha sido posible mediante el fortalecimiento de la red de frío estatal, la más grande del país, que cuenta con 57 vehículos adicionales destinados a garantizar la conservación y distribución de vacunas, incluso en las comunidades más apartadas.



La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a su Centro de Salud más cercano o bien, acercarse a los puntos itinerantes de vacunación, incluyendo las jornadas de ’Jueves de la Salud por las y los Mexiquenses’ que se realizan semanalmente en diferentes localidades.



Para más información visita la página https://salud.edomex.gob.mx/isem/jueves_de_salud o consulta la cuenta oficial Facebook: https://www.facebook.com/share/17JrbnYDXk/