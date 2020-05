Aplican auditoria a Hospital de Taxco tras denuncias de almacenar insumos médicos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 07 mayo, 2020.-El gobernador, Héctor Astudillo Flores, informó que el Hospital General Adolfo Prieto, del municipio de Taxco, está bajo auditoria tras las diversas denuncias de personal que trabaja en área de coronavirus respecto a la falta de insumos de seguridad, equipo médico, y recursos humanos para atender la contingencia.



En la transmisión que realizó este mediodía a través de su cuenta de Facebook, el gobernador indicó que en el Hospital están realizando una auditoria sobre todo lo que se ha enviado desde el Gobierno estatal para cotejarlo con lo que se ha repartido entre los trabajadores.



El gobernador reiteró el llamado a los trabajadores inconformes que se han centrado en denunciar presuntas irregularidades de las áreas directivas del Hospital para que se ’pongan a trabajar’. Les ofreció resolver el conflicto, pero una vez que pase la emergencia.



’En Taxco se está haciendo una auditoria de todo lo que ha llegado, todo lo que se ha repartido y ver dónde está el problema. Lo que yo les vuelvo a recomendar es que nos ayuden, pónganse a trabajar, si hay algún conflicto lo vamos a arreglar, pero no estamos en momento de arreglar conflictos entre desentendimientos entre personas, ayúdenos, estamos en una emergencia’, dijo a los trabajadores.



Un grupo de trabajadores del Hospital iniciaron denuncias públicas desde el pasado 26 de abril, señalando que no tienen el equipo ni el personal necesario para atender a pacientes infectados por coronavirus. Días después denunciaron que por falta de equipo médico han muerto todos los enfermos que requieren ser intubados.



El pasado lunes 4 de mayo cerraron las oficinas administrativas del Hospital para reiterar que no están en condiciones de atender a enfermos por coronavirus.



El martes 5 de mayo difundieron un comunicado acompañado de fotografías en el que denunciaron que el área directiva del Hospital tenía almacenados insumos como gel antibacterial, jabón quirúrgico, overoles, caretas, toallas y botellas de agua, los cuales habrían sido entregados por el Gobierno de Guerrero desde el 30 de abril.



La respuesta del gobernador Astudillo Flores a las denuncias es que atenderá el conflicto, pero no será hasta que termine la emergencia por el coronavirus.



El gobernador transmitió el mensaje de este jueves desde el nuevo Hospital de Chilapa, el cual estará listo para operar en 12 días, según las estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Cabe recordar que el inmueble fue entregado para ser administrado por la Sedena el pasado 21 de abril, y está en proceso de reconversión total a un hospital Covid.



Es un hospital que tras 7 años de abandono en su construcción y equipamiento será abierto, aunque el propósito del mismo era ser un nosocomio de operación habitual.

Fuente: Réplica de guerrero