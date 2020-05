Aplicar Programa ’Acción Social Para Trabajadores No Asalariados Y Eventuales’, Demanda PES



La medida busca apoyar económicamente a las personas que pierdan su empleo por la pandemia, indica la diputada



La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, presentó en nombre de la bancada del PES una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar el programa ’Acción Social para Trabajadores no Asalariados y Eventuales’ de la Ciudad de México a las 32 entidades federativas del país para apoyar a las personas que queden desempleadas debido a la emergencia sanitaria.



La legisladora dijo que su fracción parlamentaria coincide en que es necesario redoblar esfuerzos en aras de generar respuestas de protección social que puedan aminorar los estragos producidos por la pandemia, ya que el costo de la pérdida de ingresos puede generar pobreza, desigualdad y la complicación de la salud para millones de personas.



De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre marzo y abril se han perdido 685 mil 840 trabajos formales. Tan solo en el mes de abril hubo una pérdida de 555 mil empleos reportados por dicho instituto. ’En 61 días el virus destruyó lo construido en 365 días del año pasado cuando se crearon 342 mil 77 plazas laborales’, detalla el documento.



En el sector informal y otros servicios no registrados, detalla, también han disminuido sus ingresos económicos y sus actividades económicas. En este contexto el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), estimó que ’se perderán de entre 500 y 600 mil empleos en el sector informal.



La diputada informó que la Ciudad de México es una de las entidades con mayores afectaciones sanitarias, mayor número de casos confirmados y decesos por COVID-19, e impacto en el régimen laboral y económico.



Debido a esto, apuntó, dicha entidad cuenta con una estrategia que busca reducir el impacto económico causado por la pandemia a través del programa ’Acción Social para Trabajadores no Asalariados y Eventuales’, el cual brinda apoyos económicos de mil 500 pesos por dos meses a personas que trabajen por eventualidad.



Sosa Ruiz aseguró que es importante que el Estado mexicano, a través de los gobiernos e instituciones democráticas, replique este tipo de acciones en la mayor cantidad de entidades federativas, municipios y espacios de acción, para lograr una sinergia y coordinación en todo el país y aminorar el efecto de la emergencia sanitaria.



La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.