Aplicará Acapulco el Hoy No Circula para reducir la movilidad

Para reducir la movilidad en el espacio público y cuidar la salud de todos, ante el crecimiento exponencial de contagios de COVID-19 en Acapulco, el Gobierno Municipal incluye el programa Hoy No Circula a las medidas de prevención, mismo que aplicará temporalmente para el transporte público liviano y particular, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, durante la fase 3 de la contingencia.



Este jueves 30 de abril entra en vigor el programa, el cual establece que, las unidades con placas de circulación en terminación 0 y 1, no circularán el día lunes; 2 y 3, el día martes; 4 y 5, el día miércoles; 6 y 7, el día jueves; 8 y 9, el día viernes. Sábado y domingo no será restringido el tránsito a ninguna unidad motriz en las vialidades del municipio.



La medida no aplicará para vehículos oficiales que realizan labores de servicio para la población, unidades de emergencias y de empresas que realizan actividades esenciales por la contingencia, así como transporte de pasajeros foráneos, de alimentos, de mensajería, estancias infantiles, asilos, mercancía de abarrotes, servicios de distribución de combustible, funerarias, así como los vehículos que trasladen mercancía y presten servicios indispensables, entre otros cuya actividad sea ajena a actividades recreativas que en estos momentos deben estar suspendidas por la emergencia de salud.



El Secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, informó que ante el creciente número de contagios y decesos registrados en Acapulco por contagios del virus SARS-CoV-2, popularmente conocido como COVID-19, la presidenta municipal Adela Román Ocampo instruyó aplicar este programa de manera temporal, durante el tiempo que aplique la fase 3 de la emergencia de salud.



El funcionario afirmó que la aplicación de esta medida se basa en las prevenciones de control emitidas por las Secretarias de Salud Federal, Estatal y Dirección Municipal, así como los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 y 31 de marzo, y el 21 de abril de 2020.



Además del aviso publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, edición No. 27, alcance III, del día 03 de abril del año en curso, emitido por el Gobierno del Estado de Guerrero; y el Decreto por el que se reforma y adiciona el diverso publicado en el diario oficial estatal, el día 17 de abril del referido año, en el que se exhorta a los sectores públicos, social y privado de la entidad a atender las acciones extraordinarias dirigidas a contener la epidemia generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).



El encargado de la política interna del municipio fue enfático al señalar que todos los ciudadanos deberán acatar esta medida, para que los elementos viales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública no apliquen las sanciones contempladas en el Bando de Policía y Gobierno, así como en el Reglamento de Tránsito y Vialidad.