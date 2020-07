Aplicarán en Acapulco medidas drásticas para frenar contagios

Ante el repunte de casos positivos de COVID-19 en Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo advirtió que en la fase de reapertura a la ’nueva normalidad’ su gobierno aplicará medidas drásticas para evitar más contagios.



Durante una reunión virtual que sostuvo con el gobernador Héctor Astudillo Flores y otros presidentes municipales, la alcaldesa porteña manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Acapulco retroceda al semáforo rojo, luego de que recientemente el estado superara los mil casos del virus SARS-CoV-2.



’Es lamentable que la gente no se conduzca con responsabilidad tras la reapertura de las actividades hotelera y restaurantera, pero para eso está la autoridad, para exigir hasta donde sea posible el orden y evitar el contagio’, señaló la alcaldesa durante su participación.



En su intervención, el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, señalaron que Guerrero está al límite en casos del nuevo Coronavirus y que se corría el riesgo de volver al cierre de negocios y confinamiento para frenar la epidemia.



Al respecto, la presidenta de Acapulco reiteró que a pesar de las quejas de quienes se resisten a acatar las medidas sanitarias, se refuerzan acciones a fin de poner orden en las playas, como el operativo efectuado el pasado viernes y sábado por elementos de la Marina, Guardia Nacional y Policía Turística, para retirar a vendedores de comida, mobiliario y cuatrimotos de las playas.



En la sesión de trabajo, los Gobiernos Estatal y Municipal acordaron seguir trabajando coordinadamente para permanecer en la fase naranja con el reforzamiento de las acciones de vigilancia, con base en el protocolo sanitario que se estableció para la reapertura de las actividades económicas en el puerto y otros destinos turísticos del estado de Guerrero.



Adela Román exhortó a turisteros, restauranteros y prestadores de servicios a acatar y promover el uso de cubrebocas, la desinfección constante de manos con agua y jabón, evitar sitios concurridos y no participar en reuniones sociales, medidas que no son agradables, pero necesarias para preservar la salud y la vida, puntualizó.