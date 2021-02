Apoya Comisión de Presupuesto iniciativa eléctrica

El CEFP señala que la Secretaría de Hacienda tiene registrados 105 proyectos de generación de energía solar y eólica, cuyo monto de inversión asciende a 451 mil 289 millones de pesos, los cuales podrían verse afectados

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) advirtió que ésta podría generar ’externalidades’ por alrededor de 451 mil millones de pesos.



Legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma preferente aun cuando la valoración de impacto presupuestario señala que ésta podría derivar en procesos legales nacionales e internacionales por la eventual renegociación y terminación anticipada de contratos con privados.



El documento explica que la propuesta del Ejecutivo federal establece que los Contratos de Compromisos de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica, suscritos con productores independientes de energía y suscritos al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía, deberán ser revisados a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno federal y como resultado de la nueva priorización de despacho.



Lo anterior, indica, provocaría que muchos contratos sean renegociados o terminados de forma anticipada, lo que podría derivar en acciones legales y contingentes en el mediano plazo.



El CEFP señala que la Secretaría de Hacienda tiene registrados 105 proyectos de generación de energía solar y eólica, cuyo monto de inversión asciende a 451 mil 289 millones de pesos, los cuales podrían verse afectados.



Agrega que, de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), derivado de las tres primeras subastas de largo plazo existen 57 proyectos en operación y 14 nuevos proyectos que se encuentran en etapa de ejecución.



En conjunto, éstos implican una adición de 9 mil 525 megawatts de capacidad eléctrica en energía limpia y una inversión de 196 mil 769 millones de pesos que involucra a 28 empresas, las cuales estarían en posición de interponer controversias constitucionales o exigir ser indemnizadas según lo convenido en los contratos y los tratados internacionales.



Reconoce que si bien se desconocen los términos de los contratos, éstos podrían verse afectados con la eventual aprobación de la reforma preferente.



Asimismo, advierte que la reforma podría afectar algunos compromisos derivados de tratados internacionales en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.



’La eventual aprobación de la iniciativa generaría un efecto positivo en las finanzas de la CFE. Un efecto potencial de incrementar el porcentaje de utilización de su capacidad instalada de generación. Adicionalmente, se comenta que la reforma podría generar externalidades que pudiesen reflejarse como costos de pasivos contingentes, así como la interposición con algunos puntos de acuerdos comerciales internacionales’, alerta.



A pesar de ello, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa del Presidente, al afirmar que beneficiará las finanzas de la CFE.



La morenista Rocío Barrera aseguró que la propuesta plantea mecanismos efectivos para fortalecer a la empresa productiva del Estado, aumentar el aprovechamiento de su infraestructura y para cumplir con el objetivo de que las tarifas eléctricas no sufran incrementos en términos reales.



Barrera aseguró que la CFE se ha visto mermada por contratos leoninos que actualmente se utilizan hasta en un 47 por ciento, lo que podría revertirse con la modificación del orden de despacho.

El petista Benjamín Robles se pronunció a favor de no moverle una coma a la propuesta presidencial.



El legislador dijo que desconocía que en su conferencia mañanera el Presidente afirmó que a su iniciativa no se le debía cambiar ni una coma; no obstante, se mostró a favor de ello.



’El Partido del Trabajo propone que no le cambiemos ni una coma a esta iniciativa enviada por el Ejecutivo’, reiteró.



En su turno, el morenista Marco Antonio Andrade, rechazó que la opinión aprobada por la comisión sea engañosa, al afirmar que la reforma generaría un efecto positivo en las finanzas de la CFE.



Andrade reconoció la posibilidad de que ésta pueda generar pasivos contingentes derivadas de externalidades; no obstante, agregó que debe ser aprobada.



’Sobre los pasivos que va a dejar, esos pasivos contingentes y las referidas externalidades, sin duda tenemos que avanzar, no podemos, por una situación de que haya habido contratos leoninos, contratos corruptos, seguir en esta situación’, consideró.



La opinión favorable fue aprobada con 31 votos a favor de Morena y de sus aliados, 11 en contra y dos abstenciones y remitida a la Comisión de Energía.