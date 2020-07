Apoya gobierno de Tomás Hernández a comerciantes y turisteros de San Marcos

El Presidente Municipal Tomás Hernández Palma, arrancó este fin de semana el programa de apoyos económicos a comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, que pararon sus actividades económicas durante los últimos tres meses en acato a las disposiciones federales y estatales por la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2.



Hernández Palma, dijo estar agradecido por la solidaridad y responsabilidad de quienes cerraron sus negocios, atendiendo las medidas sanitarias implementadas por las autoridades, entendiendo que es mas valiosa la salud y la vida misma.

’No me queda más que agradecerles, reconociéndoles su solidaridad y responsabilidad, porque parar las actividades que les generan ingresos económicos no lo hacen todos, solo los valientes y ustedes lo hicieron, contribuyendo asi, que la propagación del virus no se diera de manera desmedidad; ha valido la penal, fuimos el primer municipio en la costa chica que se pinto de rojo, el quinto en el estado y afortunadamente ya no encabezamos esa lista. Sin embargo el numero de contagios va en aumento en nuestro municipio y es necesario que con la reapertura de sus negocios se extremen las medidas preventivas, en medida de que ustedes se cuiden, cuidaran a sus seres queridos, hoy la salud esta en el amor que tengan cada uno de los sanmarqueños a su familia, les deseo la mejor de la suerte en esta nueva normalidad, que este pequeño apoyo que estamos entregando sea benefico y muchas gracias por su respaldo en esta lucha contra el COVID-19’ Dijo Hernandez Palma.



Agregó, que los apoyos entregados son de 3 mil, dos mil y mil pesos provenientes de recursos municipales y que a la fecha solo el Gobierno Estatal ha entregado apoyo en especie que fortaleció la entrega de paquetes alimenticios a más de 15 mil familias.



En tanto, comerciantes, agradecieron la solidaridad que ha mostrado el gobierno municipal, señalando que ha sido gracias a las medidas drásticas que no tantos muertos y contagiados, aún cuando se tiene colindancia con el municipio de Acapulco donde esta el mayor numero de casos positivos.



’Reconocerle a nuestro Presidente Municipal, Tomás Hernández Palma, su preocupacion por la salud de los sanmarqueños; no tenemos tantos muertos como en otros municipios, ni tenemos tantos contagiados. Al principio a todos nos sorprendió y hasta nos molestó que tuviéramos que cerrar nuestro negocio, de que íbamos a vivir, nos vamos a morir de hambre, le dijimos a Palma y el nos explicó que era por nuestra porpia salud y la de todos los sanmarqueños; Entendimos y no nos morimos de hambre, aquí seguimos vivos, reconociendo que tenia toda la razón, porque en otros lugares donde no se cerraron los negocios, viven una situación difil, le damos las gracias a Palma, hoy San Marcos es el primer municipio que está dando ayuda a sus comerciantes, solo le decimos al presidente queremos que siga así, preocupándose por los sanmarqueños, reconocemos que las desiciones fueron las correctas, sabemos que queda de nosotros el cuidarnos y cuidar nuestros clientes’.

concluyó la señora Martha Gómez Mendoza.