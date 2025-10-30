Apoya GEM con 25 mil pesos a jóvenes para abrir su empresa o negocio

TOLUCA, Estado de México.– Con el fin de promover el autoempleo y fortalecer las habilidades emprendedoras de la juventud mexiquense, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez invita a las personas de 12 a 29 años a inscribirse al Concurso Emprende Joven 2025. para obtener apoyo económico y abrir su propio negocio o empresa.



Se otorgarán 50 premios económicos a los proyectos mejor evaluados por el jurado, por un monto de 25 mil pesos cada uno, recurso que pueden utilizar para adquirir herramientas, utensilios y materiales que son fundamentales para impulsar sus emprendimientos.



El registro para ese apoyo, que se entrega a través de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), estará abierto hasta el 16 de noviembre del presente año, a través de la modalidad en línea disponible en el siguiente enlace: https://imej.edomex.gob.mx/ o bien en las casas regionales ubicadas en Ecatepec, Naucalpan y Toluca, en un horario 9:00 a 18:00 horas, durante días hábiles.



Las ubicaciones son:



• Primavera S/N, Colonia Álamos de San Cristóbal, en Ecatepec.

• 5 de mayo No. 47, Colonia Centro, en Naucalpan.

• Calle Pino No. 108 Residencial Colón, Colonia Ciprés, en Toluca.



Las personas interesadas podrán inscribirse de manera individual o en equipos de hasta cinco integrantes, presentando una iniciativa original que fortalezca o inicie una empresa o negocio con impacto social.



Cabe resaltar que el IMEJ dará seguimiento a la utilización del recurso para garantizar que se haya usado de forma adecuada.



El proyecto deberá presentarse en formato PDF con datos como la ubicación, tamaño y distribución del negocio, maquinaria y equipo (existente o requerido para operar), control de calidad, presupuesto de inversión, análisis de mercado y público objetivo, impacto social y comunitario, entre otros.



Para formalizar el registro, deberán entregar acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio e identificación oficial vigente, además de la propuesta estructurada y la carta de uso de imagen y material, disponible para descarga en la página oficial del IMEJ.



La premiación se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2025, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, a las 11:30 horas, donde se celebrará el talento y la innovación de las juventudes mexiquenses que impulsan el emprendimiento como motor de cambio y desarrollo, donde además se otorgarán 50 estímulos económicos a las personas ganadoras.



La convocatoria está disponible en: https://tinyurl.com/2xmedc5y.